Una maglia, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

È tutto pronto per la tredicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 18 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 22 dicembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la tredicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler –

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Michele, allievo di Lorella Cuccarini, seguito da Valentina e, a pari merito Angie, Caterina ed Elena; e ancora, al quinto posto Plasma. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Lorenzo e Opi. In fondo alla classifica troviamo, invece, Riccardo (allievo di Rudy Zerbi).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Emiliano (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Pierpaolo, Alex, Paola e Maria Rosaria. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Alessio e Giorgia e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Anna, la ballerina di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per Gard che ha trionfato dopo essere andato in sfida la scorsa puntata per la sua posizione in classifica. La tredicesima puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Anna e Riccardo – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche il cantante Opi e la ballerina Giorgia. Brutte notizie, invece, per Flavia alla quale la professoressa Anna Pettinelli ha sospeso la maglia perché la vede insicura.

Gli ospiti della tredicesima puntata

Ospite d’eccezione della tredicesima puntata

del pomeridiano,. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni,(per il canto),(per il ballo).