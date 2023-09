Addio a Maria Luisa Vincenzoni, morta a 67 anni la giornalista Rai

Si è spenta all'età di appena 67 anni la giornalista Maria Luisa Vincenzoni, volto storico di Rai3 e per anni punto di riferimento della testata nazionale del Tgr Rai del Veneto. A darne notizia le agenzie stampa che non hanno però chiarito i motivi della prematura scomparsa. Dal 1979 giornalista professionista, aveva però iniziato a lavorare già dal 1975 per l'Unità di Padova, per poi laurearsi a Milano. Dal 1980 scrive per Il Mattino di Padova e nell'83 era stata assunta in Rai dove è rimasta fino al 2008 conducendo il telegiornale regionale e curando la rubrica sulla protezione civile.

Tante le sue esperienze professionali

Oltre ad essere un volto molto noto dei telespettatori, il grande amore per la sua professione l'aveva portata anche a lavorare nella redazione del Fatto di Enzo Biagi, per poi passare a Roma al Tg3, come redattrice e conduttrice. Durante la sua carriera ha collaborato anche con diverse tv locali e un sito web da Groningen, nei Paesi Bassi.

Il cordoglio di Zaia

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, l'ha ricordata con affetto attraverso un post pubblicato sulle sue pagine social: " Ci lascia una colonna del giornalismo Veneto degli ultimi decenni, una firma prestigiosa della carta stampata e di quella televisiva, una donna che ha contribuito con grande impegno professionale alla crescita dell'informazione e della comunicazione, approfondendo i temi legati all'economia, alla cultura e alla letteratura. Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità. Da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze personali e istituzionali ai familiari e in particolare al figlio Walter ".

Una famiglia impegnata nella comunicazione

La cronista padovana lascia quattro figli, tra cui i giornalisti Walter e Anna Milan, rispettivamente attuale portavoce di Luca Zaia e inviata del Tg1 Rai. Una passione la sua per la comunicazione e il grande amore per la notizia che è riuscita a passare come una sorta di eredità anche a gran parte della sua famiglia.