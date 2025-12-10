Mattia Scudieri del Grande Fratello: "Con Carlotta sono in standby, di Grazia penso che..."

Mattia Scudieri ha 26 anni, è originario di Catania e vive ad Aci Sant’Antonio, un piccolo paese ai piedi dell’Etna. Nella vita di tutti i giorni lavora come commesso in un negozio, anche se il suo sogno è imparare l’inglese e diventare pilota d’aereo. Entrato nella Casa del Grande Fratello 2025 come nuovo concorrente, Mattia si è fatto notare per il suo carattere solare, diretto e per la sua attenzione al fisico, frequentando la palestra con costanza e curando l’alimentazione.

Eliminato nella puntata del 1° dicembre 2025, a un passo dalla semifinale, Mattia ha definito la sua uscita “un mix di tristezza e felicità”: triste per lasciare le persone con cui aveva legato nella Casa, felice per tornare alla vita di tutti i giorni e ritrovare chi lo aspetta all’esterno. Fuori dalla Casa, è pronto a raccontare la sua esperienza intensamente vissuta, e a commentare le dinamiche più calde e dibattute di questa edizione — amicizie, alleanze, tensioni e colpi di scena.

Ad un passo dalla semifinale è stato eliminato, che effetto le fa?

"Sarei ipocrita a dir di non aver “rosicato”. Però, tutto sommato, sono molto fiero del percorso che ho fatto: quindi, molto soddisfatto, ma avrei voluto far qualcosa in più".

Chi ha abbracciato non appena è tornato a Casa? Le hanno preparato qualche sorpresa per il suo rientro?

"Ovviamente, mia madre e Carlotta sono state le prime persone che ho riabbracciato non appena rientrato... e l’unica sorpresa vera e propria è stata l’imboscata dei miei amici in aeroporto".

Parlando della sua esperienza all’interno del reality show, ha rimpianti o pensa di aver mostrato sé stesso in toto?

"No, rimpianti no: ripensando al percorso, mi rendo conto di aver avuto un avvio un po' timido, ma d’altronde fa parte della mia persona e ciò conferma il fatto che abbia portato il vero Mattia dentro la Casa, che è sempre stato il mio unico obiettivo".

Ha legato molto con Omer Elomari, un’amicizia che continuerà di certo anche al di fuori. Cosa gli augura in questa ultima parte di percorso?

"Sicuramente, di arrivare a vincere il programma ma, come gli ho sempre detto, di riuscire a controllare la sua istintività e le sue reazioni; è una persona fortemente emotiva e, spesso, reagisce in modo esagerato".

Ha visto più sincero lui con Rasha Younes o Jonas Pepe con Anita Mazzotta?

"Beh, che dire… rispondendo adesso, dopo le ultime discussioni, propendo sicuramente più su Anita e Jonas, che hanno dimostrato di essere più legati. Anche se tengo a sottolineare che Rasha, come Omer, non ha mai parlato d’amore o di un sentimento forte ma, semplicemente, di essere interessata a conoscerlo – e viceversa".

Ha instaurato un feeling molto particolare anche con Grazia Kendi: possiamo definirlo?

"Un legame vero, puro. Mi è stata vicino quando ne avevo bisogno, mi ha ascoltato anche quando non doveva e ho passato con lei momenti di pura leggerezza. Avevo piacere a scherzare e ridere, e dentro la Casa cercavo la sua presenza. Sicuramente è riuscita, in poco tempo, a darmi veramente tanto".

Una fetta del pubblico, però, è rimasta delusa dalla foto pubblicata con la sua fidanzata. Come mai?

"Perché, nonostante io sia stato sempre molto chiaro, hanno visto nel percorso vissuto con Grazia il feeling di una “coppia”, per loro la più vera che si sia venuta a creare in Casa".

Deduco abbia avuto modo anche di chiarire con la sua attuale fidanzata Carlotta, che cosa le ha detto in merito a tutto ciò che è accaduto?

"Avete dedotto male (ride, ndr). Sì, il chiarimento c’è stato… ma non c’è ancora stato un “verdetto”: vi terrò aggiornati!".

I primi ad accedere alla finale sono Giulia Soponariu e Jonas: è d’accordo?

"Non a pieno, mi aspettavo Jonas... ma Giulia mi ha lasciato un po' di stucco, nulla da togliere alla persona che è ma, visti i suoi alti e bassi in Casa come coinvolgimento o presenza, non mi aspettavo arrivasse in finale".

Chi vorrebbe che vincesse?

"Come ho più volte detto vorrei che vincesse Omer: sia per il rapporto che abbiamo creato, sia perché è una persona incredibile".

Il più o la più stratega sin dall’inizio?

"Sin da subito ho pensato che la più stratega fosse Anita, e ne ho avuto la conferma quando ha nominato me e Rasha (prima ancora del loro litigio), dando motivazioni che non reputo valide ma furbe. Però, penso anche che Grande Fratello sia un gioco e come tale lo scopo è vincere; quindi, ha fatto bene".

"Sogno qualcosa di mio, di grande e che mi rispecchi. Cosa? Ancora non lo so. Da cosa ripartire? Anche questo è presto per dirlo, ma vi terrò aggiornati!".