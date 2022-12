Memo Remigi escluso da Alberto Angela, ma non la sua canzone: è polemica

Il ban della Rai nei confronti del cantante e conduttore radiofonico Emidio Remigi, soprannominato Memo, continua a far discutere gli spettatori.

Accesissima in queste ore la polemica sui social, dopo che allo speciale di Alberto Angela su Milano ("Stanotte a Milano") non è stato chiesto a Remigi di esibirsi con una delle sue canzoni più celebri. Il brano in questione, "Innamorati a Milano", è stato infatti cantato da Malika Ayane. Una scelta apprezzata da alcuni, e aspramente discussa da altri.

Nel giorno di Natale, durante la serata evento promossa da Rai Cultura, è stata mantenuta la decisione della Rai, che ha di fatto escluso Memo Remigi da ogni programma dopo il "caso Jessica Morlacchi".

Nella puntata dello scorso 21 ottobre di "Oggi è un altro giorno", programma in onda su Rai1, l'84enne aveva palpeggiato il fondoschiena della Morlacchi. Un episodio che aveva scatenato una vera e propria bufera nei confronti del cantante, cacciato dagli studi Rai.

Non tutti i telespettatori, però, hanno apprezzato tale scelta. In queste ore sui social sono in molti a protestare. Emblematico un post su Twitter in cui vengono condivisi alcuni minuti di Viva Rai2, lo show mattutino di Fiorello, con il commento: " Ridateci Memo Remigi ”. Alcuni non perdonano il fatto che Memo non sia stato invitato allo show di Alberto Angela, e che sia stata Malika Ayane a cantare "Innamorati a Milano".

“Negare a Memo Remigi la possibilità di cantare la SUA 'Innamorati a Milano' è una vergogna pari a quella della cancellazione del nome di Brizzi sulle locandine dei suoi film, cinque anni fa” , commenta un utente.

C'è poi chi ha comunque apprezzato il fatto che Angela abbia scelto di inserire nel suo programma una canzone di Memo, pur se cantata da un'altra voce. “ Grande Memo! - di un'altra Stirpe - Pezzo immortale ”, “ Quando a #StanotteAMilano è passata la canzone #innamoratiamilano ho pensato a #memoremigi punito eccessivamente dal politicamente corretto. Daje #Memo ”, “ Commovente l'omaggio a Memo Remigi ”, e ancora “ Un artista come @memo_remigi_ non si può buttare in un cestino cara la mia banda di menelicchi ”.

I commenti in favore di Remigi proseguono con “M emo Remigi è l’autore di Innamorati a Milano giubilato dalla Rai per una scemata ”.

Non finisce qui. Ad aggiungersi alla polemica anche chi non ha gradito l'omaggio a Remigi dopo l'espulsione. C'è chi ha visto in questo una scarsa coerenza della Rai. “ Prima lo cacciano senza possibilità di riammissione anche dopo le scuse dalla Rai, poi la notte di #Natale fanno cantare ad un'altra interprete #InnamoratiAMilano. Evitabile ”, e ancora “ Memo Remigi bandito dalla Rai torna sotto forma di Malika Ayane ”.

Dal canto suo, Memo Remigi ha twittato l'esibizione a “Stanotte a Milano”, commentando: “ Che bello ascoltare la mia canzone il giorno di Natale! ”.