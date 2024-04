"Non avete avuto empatia". Gaia viene sostituita ad Amici 2024 e gli allievi non sono d'accordo

Scoppia il caos nella casetta di Amici. Soltanto pochi giorni fa, era arrivato il triste responso circa le condizioni di salute di una delle allieve, la ballerina Gaia. Quest’ultima, infatti, durante le prove di una coreografia si è fatta male ad un ginocchio e, così, dopo alcuni controlli medici, la produzione le ha comunicato che in queste condizioni non può continuare a ballare. Tuttavia, il suo insegnante, Raimondo Todaro, pur di farla rimanere nella scuola, le ha proposta una soluzione che non è affatto piaciuta ai compagni di Gaia: far ballare un’altra ragazza al posto della ballerina nelle tre settimane di stop.

L’annuncio di Maria De Filippi

“Devi stare ferma tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara. Nella vita di un ballerino può succedere, non possiamo fare niente, ci dispiace”, ha comunicato la padrona di casa, Maria De Filippi, in collegamento con la casetta in cui vivono – ormai da mesi – gli allievi. A quel punto, Gaia è scoppiata in lacrime chiedendo in tutti i modi di rimanere nella scuola. “Devi ritirarti e non puoi ballare”, ha sottolineato Maria De Filippi, prima di provare a consolarla: “Immagino che l'anno prossimo questo programma ci sarà e tu sarai una delle allieve”. Ricordiamo, infatti che, anche nel caso di Mattia Zenzola, era accaduto lo stesso e l’anno successivo il ballerino latino ha alzato la coppa del vincitore di Amici.

La proposta di Raimondo Todaro

Una volta appresa la notizia, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno voluto tempestivamente parlare con Gaia per proporle una soluzione: “Ho pensato a una cosa che è già stata fatta tanti anni fa ad Amici, trovare una ragazza che balli al posto tuo finché non ti rimetti”, ha affermato il professore. E ancora, ha aggiunto la professoressa Pettinelli: “Ballerebbe lei per te, in questo modo abbiamo una speranza. Daresti una mano alla squadra indirettamente”. A quel punto Gaia, nonostante le perplessità ha deciso di accettare: “Andiamo di questa soluzione”.

La reazione degli allievi

Dinanzi alla decisione di Gaia, non sono mancate le polemiche e le lamentele degli allievi che si sono scatenati nei commenti più disparati. In particolare, a non prenderla bene sono stati Mida (peraltro, suo ex), Dustin, Marisol e Sofia. “È scorretto, se la ragazza non viene eliminata, Gaia ha la semifinale assicurata. Se Gaia dovesse vincere, non sarebbe giusto per chi non vince, perché non ha ballato per tre puntate”, ha tuonato Mida. “Potrebbe arrivare anche una ballerina più brava di Gaia”, ha aggiunto Dustin.

A queste affermazioni, si sono aggiunte anche quelle di Sofia che ha dichiarato: “Non è rispettoso nei confronti di nessuno, ne devi prendere una allo stesso livello. E chi è? Che rispetto hai per te stesso? Ma che modo è?”. All’appello anche Marisol che ha chiosato: “Mi dispiace tanto, ma non è giusto per nessuno. Non è giusto per noi, per lei che va avanti con il cu*o di un'altra persona. Deve meritare di andare avanti con il suo cu*o. Non ci fai una bella figura se fai andare avanti un altro al posto tuo”.

La reazione di Gaia e l’ira di Anna Pettinelli

Chiamata a colloquio da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, a Gaia sono stati mostrati i commenti dei compagni d’avventura e, a questo punto, la prof. Pettinelli si è lasciata andare ad una sfuriata per il comportamento di alcuni allievi: “Ci sono rimasta male. Nessuno si è interessato a te, erano tutti concentrati sulla sostituta. Che tu ci sia o non ci sia non gliene frega niente a nessuno. Ho sentito ‘Ma questa ballerina non si è fatta il mazzo come ce lo siamo fatti noi’”. Poi, ha aggiunto: “Siamo in carcere in cui vengono inflitte punizioni? Non conta come canti o balli? Mida, poverino, è dovuto andare a lezioni per poter imparare a cantare. Poverino. Torniamo ad essere seri, non esistono ballerini o cantanti famosi senza aver fatto Amici?”. Infine, ha concluso: “Vi dovreste preoccupare di ballare e cantare, non di chi avete contro o di chi arriva”.

Una volta terminato il confronto con i suoi professori, Gaia è ritornata in casetta e non ha nascosto il suo dispiacere per il comportamento dei compagni: “È difficile anche per me fare una scelta, mi dispiace che non avete avuto empatia. Avete il vostro parere, è ok, ma avete pensato a chi arriverà e non a me, che sono stata con voi per tutti questi mesi qui dentro”. E ancora: “Non voglio discutere, non voglio parlarne. Io questa opportunità non la voglio perdere. Mi hanno ferito alcune vostre parole, non amo i conflitti, ma mi aspettavo più empatia da voi. Non vi giudico per quello che pensate, ma io sono entrata da quella porta e vi ho sentito parlare”.

Ad ogni modo, che i compagni siano d’accordo o meno, è già stata individuata la ballerina che si esibirà al posto di Gaia: stiamo parlando di, che ha già partecipato al programma lo scorso anno, ma per un infortunio non riuscì ad accedere.