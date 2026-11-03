Ora “Mi manda Raitre” si presenta in prima serata

Dunque, a volte le soluzioni sono lì davanti agli occhi ma si preferisce guardare altrove. Poi ci si rivolta da quella parte. È successo per Mi manda Raitre, lo storico programma informativo del terzo canale fondato dal mitico Antonio Lubrano che da questo venerdì torna nella fascia oraria della prima serata.

Da cinque anni in onda solo al sabato e la domenica mattina con la conduzione di Federico Ruffo, ritrova la più grande vetrina del prime time grazie a due ottime performance sperimentate due mesi fa. L’8 e il 16 settembre sera ottenne l’8,2 e il 6,6 per cento di share, che per la terza rete è un ottimo risultato, vista la situazione di un canale rimasto a suo tempo spopolato di programmi a causa della famosa diaspora della squadrona di conduttori di sinistra e simili.

Dunque, Mi manda Raitre Presenta andrà a completare l’offerta informativa del terzo canale con una serata del venerdì dedicata a temi che interessano la vita quotidiana dei cittadini, dalla denuncia degli sprechi della pubblica amministrazione alle truffe, alle difficoltà nel mondo del lavoro, della casa, della sanità, delle tasse. Per l’occasione, è stato risolto in maniera veloce anche il contenzioso che Ruffo aveva da anni con la Tv di Stato: inquadrato come programmista-regista, avrà il suo regolare contratto da giornalista con la qualifica di caporedattore come si conviene a un conduttore di un importante programma.

La parte dedicata all’informazione di Rai3 nell’avvio della nuova stagione tv ha dato risultati positivi quanto ad apprezzamento del pubblico. Oltre ai soliti ottimi reportage di PresaDiretta di Riccardo Iacona in onda fino a due domeniche fa, da registrare i buoni risultati d’ascolto de Lo stato delle cose del coraggioso e spesso spericolato Massimo Giletti al lunedì e di Chi l’ha visto? con la nuova conduzione di Raffaella Griggi al mercoledì che ha ereditato l’improbo compito di sostituire Federica Sciarelli. Com’è noto, invece, fa più fatica a trovare un vasto pubblico Filorosso di Antonino Monteleone che però si deve confrontare con la concorrenza insormontabile di Verità nascoste di Milo Infante che sta dilagando con la cronaca nera su Rete4 e con il consolidatissimo DiMartedì di Giovanni Floris. Situazione che, sempre sul fronte informazione, fa il paio con la sofferenza Auditel di Patù in onda al mercoledì su Rai2, canale sorretto invece dall’ottima performance di Ore14 con Salvo Sottile che è riuscito ad arginare l’addio di Infante.

Da domenica prossima l’offerta informativa del terzo canale comprenderà anche Report de-ranuccizzato, cioè senza più Sigfrido Ranucci allontanato dopo la vicenda Lavitola e con la nuova conduzione di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Primo servizio in onda dedicato allo loro stessa trasmissione e alla nota «bomba d’amore» piazzata davanti a casa del loro ex conduttore e mentore.