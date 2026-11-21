Lo sgabello di Belve si prepara ad accogliere nuovi ospiti. Martedì 24 novembre in prima serata su Rai2 torna la nuova stagione del programma e Francesca Fagnani è già pronta a pronunciare una delle sue domande di rito: “Che belva si sente?”. Il format mantiene il filo conduttore delle passate edizioni, tra domande pungenti, confessioni inaspettate e retroscena inediti sui volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica, ma con una novità che riguarderà le persone comuni.

Gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata delle tre previste per questa edizione, a rispondere alle domande della conduttrice e giornalista saranno tre personaggi di spicco: l’ex capitano della Roma Francesco Totti, l’attore Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne. Non ci sarà invece il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, la cui intervista era data per certa se non nella prima almeno nella seconda puntata. A spiegare i motivi del forfait è stata Francesca Fagnani sulle pagine de “Il Venerdì” di Repubblica. “Era tutto deciso, poi sono cominciate ad arrivare le telefonate. I caveat, i paletti. Ma non è che puoi decidere tu le domande amico mio. E no!”, ha spiegato la conduttrice, che non ha gradito l’ingerenza del pentastellato.

Le novità della nuova stagione

Accanto alle interviste ai personaggi famosi, che in questa edizione vedranno protagoniste anche Federica Pellegrini ed Elisabetta Gregoraci, ci sarà spazio anche per le persone comuni. Lo spazio “Belve in prova” porterà sullo sgabello di Francesca Fagnani volti meno noti, chiamati a confrontarsi con le domande della conduttrice e a mettersi alla prova davanti alle telecamere. Confermato, infine, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico: la sigla di chiusura con i fuori onda degli ospiti, diventata negli anni un momento immancabile del programma e spesso tra i più commentati sui social.

Il futuro di Belve

Mentre la nuova stagione deve ancora andare in onda, si parla già del futuro di Francesca Fagnani in Rai. Lo scorso luglio la conduttrice aveva infatti paventato l’ipotesi di lasciare l’azienda e portare con sé il suo format. Una lettera di dimissioni era arrivata sul tavolo dei vertici Rai, ma la questione, in realtà, non riguardava Belve. “Io mi comporto correttamente. Ci sono stati invece dei comportamenti scorretti nei miei confronti e mi sono mossa di conseguenza”, ha spiegato Fagnani. All’origine della frattura con la Rai c’era la delusione per la mancata conduzione di “Chi l’ha visto?”: “Quando mi è stato proposto ho detto subito di sì con entusiasmo. Non l’avrei reinventato, ci avrei semplicemente messo la mia personalità. È un programma che funziona benissimo così com’è. Dire sì non significava cancellare Belve, ma sono disponibile a mettermi al servizio di un altro tipo di programma. Ma ho un’esclusiva con la Rai, sono qui a onorarla e a comportarmi con correttezza”.