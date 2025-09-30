A Ballando con le stelle scoppia il caso Marcella Bella. Ira di Fratelli d'Italia

La prima puntata di Ballando con le Stelle porta subito aria di polemica; l'esibizione di Marcella Bella con Chiquito sulle note di La vida es un carnival sta facendo parecchio discutere, e non per le doti della cantante, che si è mostrata luminosa e perfettamente a suo agio sul palco. A infiammare le pagine dei social sono stati i commenti che sono seguiti subito dopo l'esibizione.
Marcella Bella e Chiquito si sono esibiti a ritmo di salsa, entusiasmando il pubblico. In tanti, sui social network, hanno lodato la cantante catanese, che ha danzato meravigliosamente. Eppure, una volta giunta dinanzi alla giuria, sono arrivati dei commenti a dir poco sconcertanti. Le battute di Selvaggia Lucarelli non si sono fatte attentere. "Non è che se una donna di una certa età arriva viva a fine ballo bisogna applaudire per forza così", ha frecciato, mettendo a segno il primo colpo. E poi: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata". Un commento che non si comprende, dato che la salsa è un tipo di ballo che richiede una certa mise.
Ma non bastava la Lucarelli. "Mi hai riportato indietro di tanti anni, quando facevo l'animatore a Cuba e Santo Domingo. Dove arrivavano queste signore dall'Europa arrapatissime, che ballavano con gli animatori", sono infatti state le parole di Fabio Canino. Ad aggiungersi all'assalto è stato anche Alberto Matano, che riprendendo i testi della cantante ha detto: "Si può dire che la tua gatta è ancora lì ora balla e dice sì".
Uscite di pessimo gusto, tutte quante, che hanno scatenato la reazione della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione. Campione, che fa parte della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, ha commentato in un comunicato ufficiale: "Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di Ballando con le stelle. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere intimo, si è ironizzato persino sull'età e sull'abbigliamento della cantante. Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all'artista.Ai giurati, che farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto".