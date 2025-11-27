"Questa vicenda smonta vostre idee ecologiste". Terrranova inchioda Scanzi: cos'è successo

Sul caso della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, l’Italia si è divisa in due. Da una parte chi vuole che i figli rimangano con i genitori sempre e comunque. Dall’altra, invece, chi preferisce allontanare i minori da una situazione abitativa che non rispetta gli standard minimi. Così come nel nostro dibattito pubblico si è creata una forte divisione tra favorevoli o contrari alla cosiddetta famiglia nel bosco. Un esempio? Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto dalla giornalista Lilli Gruber, è andato in scena uno scontro accesso tra Andrea Scanzi e Annalisa Terranova.

Il giornalista del Fatto Quotidiano ha criticato la collega, firma di Libero, sul caso della famiglia nel bosco, evidenziando come certe narrazioni abbiano semplificato e politicizzato la vicenda. Scanzi ha sottolinea l’incoerenza del centrodestra, che secondo lui non può improvvisamente presentarsi come difensore assoluto della libertà e dei diritti individuali, mentre allo stesso tempo impone regole diverse ad altre categorie, come le famiglie rom. “Da quando il centrodestra difende le libertà ora?”, ha esordito con tono polemico.

Da qui la replica piccata di Annalisa Terranova. La giornalista di Libero, infatti, ha sottolineato un dato tanto chiaro quanto preoccupante per la sinistra: “Questa vicenda smonta le pseudo idee ecologiste della sinistra”. Secondo Terranova, molti discorsi sull'emergenza climatica, l'amore per la natura e il rispetto dell'ambiente sono solo chiacchiere. Una provocazione forse che, allo stesso tempo, colpisce la sinistra ambientalista nel cuore del problema.

Intanto, proprio sul fronte legale che riguarda la famiglia che vive nel bosco, ci sono novità importanti. L'avocato della famiglia ha rimesso il suo mandato.

"Mi sono visto costretto ad una simile scelta estrema, che è l'ultima che un professionista serio vorrebbe adottare, dal momento che negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente", ha spiegato così ai cronisti. La decisione dell'avvocato, però, sarebbe maturata in seguito agli ennesimi rifiuti da parte dei coniugi alle proposte suggerite dal legale.