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Realpolitik torna su Retequattro e triplica: Tommaso Labate in onda tre sere a settimana

Il programma cambia formula e riparte con una puntata dedicata al record di longevità del governo Meloni, con collegamenti in diretta da Bari

Paolo Giordano
labate
Il giornalista Tommaso Labate in occasione del primo giorno dell�edizione 2024 di Atreju �La Via Italiana� al Circo Massimo Roma, 08 dicembre 2024. ANSA/FABIO CIMAGLIA
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È stata una delle sorprese televisive della scorsa stagione e adesso ritorna in una nuova collocazione. Da una sola sera alla settimana a tre serate nel fine settimana. Sempre dalle 20.30. Venerdì 4 novembre riparte “Realpolitik” condotto da Tommaso Labate su Retequattro con la sua solita verve brillante e capace di mescolare la conoscenza della cronaca politica con la sensibilità nel raccontarla.

Il programma, che è targato Videonews, è pronto ad affrontare una stagione particolarmente impegnativa che sostanzialmente parte dalle elezioni di Mid-Term negli Stati Uniti per arrivare a quelle italiane passando per quelle francesi. Nato a Cosenza nel 1979, da firma del Corriere della Sera, Tommaso Labate ha seguito da vicino le fasi politiche degli ultimi anni attraverso interviste e articoli sempre ficcanti e dotati di quell’ingrediente sempre più raro, ossia lo stile leggero e garbato che non inciampa mai nella volgarità.

E così è la sua conduzione televisiva come si è mostrata nella scorsa stagione. Adesso “Realpolitik” ha adattato il proprio format alla nuova collocazione. E la prima puntata sul record di longevità del governo di Giorgia Meloni con collegamenti in diretta da Bari dove sono previsti i festeggiamenti.

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