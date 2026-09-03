Realpolitik torna su Retequattro e triplica: Tommaso Labate in onda tre sere a settimana

È stata una delle sorprese televisive della scorsa stagione e adesso ritorna in una nuova collocazione. Da una sola sera alla settimana a tre serate nel fine settimana. Sempre dalle 20.30. Venerdì 4 novembre riparte “Realpolitik” condotto da Tommaso Labate su Retequattro con la sua solita verve brillante e capace di mescolare la conoscenza della cronaca politica con la sensibilità nel raccontarla.

Il programma, che è targato Videonews, è pronto ad affrontare una stagione particolarmente impegnativa che sostanzialmente parte dalle elezioni di Mid-Term negli Stati Uniti per arrivare a quelle italiane passando per quelle francesi. Nato a Cosenza nel 1979, da firma del Corriere della Sera, Tommaso Labate ha seguito da vicino le fasi politiche degli ultimi anni attraverso interviste e articoli sempre ficcanti e dotati di quell’ingrediente sempre più raro, ossia lo stile leggero e garbato che non inciampa mai nella volgarità.

E così è la sua conduzione televisiva come si è mostrata nella scorsa stagione. Adesso “Realpolitik” ha adattato il proprio format alla nuova collocazione. E la prima puntata sul record di longevità del governo di Giorgia Meloni con collegamenti in diretta da Bari dove sono previsti i festeggiamenti.