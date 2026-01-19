Lutto per Stefano De Martino: addio al padre Enrico, morto a 61 anni

Grande dolore per Stefano De Martino. Nella mattinata del 19 gennaio si è spento Enrico De Martino, padre del conduttore televisivo, all’età di 61 anni. Secondo quanto trapela, l’uomo da tempo affrontava problemi di salute, che ne avevano progressivamente aggravato le condizioni. La notizia ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo e tra i fan del presentatore, molto legato alla figura paterna.

Un rapporto profondo e non sempre semplice

Tra Stefano ed Enrico De Martino il rapporto è stato sempre molto intenso e articolato, come lo stesso conduttore ha raccontato più volte nel corso degli anni. Un legame fatto di affetto, confronto e anche di scontri, soprattutto durante la giovinezza di Stefano, quando il padre guardava con preoccupazione alla scelta del figlio di intraprendere la carriera nella danza. “ Non voleva che ballassi ”, aveva raccontato De Martino in un’intervista a Cinque Minuti con Bruno Vespa, spiegando come il padre temesse le difficoltà e l’instabilità di quel mondo.

I timori del padre

Lo stesso Enrico De Martino aveva parlato apertamente delle sue riserve in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “ È un lavoro molto duro, sia fisicamente che mentalmente. Si prova sempre, anche nei fine settimana, e si rinuncia a molto ”, aveva spiegato, aggiungendo di aver avuto timore che il figlio non riuscisse a sostenere una vita così impegnativa.

Con il tempo, però, quel rapporto segnato da rigidità e aspettative si è ammorbidito, soprattutto dopo la nascita di Santiago, figlio di Stefano. Diventare padre ha aiutato il conduttore a comprendere meglio Enrico e a rafforzare il dialogo tra loro.

Dalla danza alla ristorazione

Enrico De Martino era stato un ballerino professionista, lo stesso percorso che avrebbe poi ispirato il figlio. Aveva però scelto di abbandonare la carriera molto presto, a soli 25 anni, per dedicarsi alla famiglia. In seguito aveva intrapreso un’attività nel settore della ristorazione, costruendo una nuova stabilità.

Aveva raccontato che la decisione di lasciare il palcoscenico arrivò quando seppe che la moglie era incinta di Stefano, si trovava a Roma, impegnato con una compagnia di danza, quando ricevette quella telefonata che gli cambiò la vita. Da quel momento, la danza rimase una passione, mentre le responsabilità familiari divennero la priorità.

Un’eredità fatta di grandi valori

Al di là delle difficoltà e delle incomprensioni, Enrico De Martino ha lasciato al figlio un’eredità fatta di disciplina, sacrificio e amore per l’arte.

Valori che Stefano ha spesso riconosciuto come fondamentali nel suo percorso umano e professionale. La scomparsa del padre rappresenta oggi una, ma anche il ricordo di un legame che, nel tempo, ha saputo trasformarsi e