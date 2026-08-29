“Scelta mediocre”. Ma Presutti e Piervincenzi fanno il boom di follower

Per Sigfrido Ranucci sarà anche una scelta mediocre, quella di affidare la conduzione della nuova stagione di Report a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi, ma intanto gli account Instagram dei due giornalisti indicati per sostituirlo hanno fatto segnare a ridosso dell’ufficialità comunicata dalla Rai ieri pomeriggio, un significativo balzo in avanti di nuovi iscritti.

Un incremento che non può essere unicamente circoscritto all’hype di attenzione digitale generato dall’annuncio, ma considerando i volumi è in parte una conseguenza della stima generale di cui i due professionisti – a dispetto delle parole dello stesso Ranucci – godono nell’info-sfera. Così il canale di Piervincenzi che fino a ieri mattina contava una fanbase di 22.213 è cresciuto di oltre 600 nuovi follower portandosi a distanza di ventiquattr’ore a quota 22.830. Quindi un saldo di oltre 600 nuovi follower, senza aver pubblicato alcun contenuto specifico dedicato alla scelta dell’azienda, fatta eccezione per una storia per manifestare la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista. Leggermente più contenuto, invece, rispetto a quello di Daniele Piervincenzi, l’incremento dell’account dell’altra co-conduttrice, Giulia Presutti, la cui crescita è stata di 458 nuovi. La platea dei follower è passata dai 6.223 di ieri ai 6.681 di questo pomeriggio. A differenza del suo collega, però la Presutti ha scelto di rendere privato l’account che fino a poche ore fa era invece pubblico, quindi tutti potevano vedere e commentare reel, storie e caroselli. Una decisione questa dettata molto probabilmente sia dalla opportunità di bonificare il feed da qualche post che potrebbe crearle oggi un imbarazzo o, alternativamente, per evitare possibili attacchi di haters nell’immediatezza della comunicazione ufficiale della Rai. Rimangono invece attivi, seppur non pubblica da diverso tempo, gli account su X, con meno di mille follower, e quello su LinkedIn che invece conta 265 follower complessivi. Anche Daniele Piervincenzi ha un account su X e LinkedIn, ma anche nel suo caso non ci sono post recenti e i follower sono davvero pochi.