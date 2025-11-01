Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Manca sempre meno alla sesta puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 30 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 2 novembre, alle ore 14 su Canale 5. L’appuntamento, come sempre, si prevede ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la sesta puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

Attenzione spoiler

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Gard, allievo di Anna Pettinelli, seguito da Michele, Valentina, Michelle, Riccardo. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Angi e Opi. In fondo alla classifica troviamo, invece, Flavia (allieva di Anna Pettinelli).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Alex (allievo di Veronica Peparini); subito dopo di lui, Alessio e Paola. Il terzultimo e penultimo posto vedrebbero Maria Rosaria e Anna e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivato Pierpaolo, il ballerino di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per gli allievi in sfida dalla scorsa puntata; Anna, Pierpaolo e Plasma hanno trionfato contro i loro sfidanti e, per questo, per il momento, possono rimanere nella scuola.

La sesta puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Pierpaolo e Flavia – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche la cantante Angie e la ballerina Maria Rosaria.

Gli ospiti della sesta puntata

Ospite d’eccezione della sesta puntata del pomeridiano, Giordana Angi.

Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche(per il canto) e(per il ballo).