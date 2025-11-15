Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Conto alla rovescia per l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 13 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano del talent, che andrà in onda domani, domenica 16 novembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere l’ottava puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler -

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso dei giovani talenti. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Gard, allievo di Anna Pettinelli, seguito da Valentina, Michele, Angie, Plasma. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Flavia e Riccardo. In fondo alla classifica troviamo, invece, Michelle (allieva di Lorella Cuccarini).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Alex (allievo di Veronica Peparini); subito dopo di lui, a pari merito, Anna ed Emiliano. Il terzultimo e penultimo posto vedrebbero Pierpaolo e Alessio e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Maria Rosaria, la ballerina di Alessandra Celentano.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per gli allievi in sfida dalla scorsa puntata; Maria Rosaria, Pierpaolo e Michelle hanno trionfato contro i loro sfidanti e, per questo, per il momento, possono rimanere nella scuola. L’ottava puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Michelle e Maria Rosaria – finite in sfida perché ultime nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche il cantante Riccardo e il ballerino Pierpaolo.

Opi, invece, ha superato l’esame davanti ai tre professori di canto e così, può rimanere nella scuola. E ancora, questa settimana gli allievi presenteranno anche i loro inediti. Infine, un compito per Alessio assegnato dalla maestra Celentano che, però, lo ha giudicato insufficiente.

Gli ospiti dell’ottava puntata

Ospite d’eccezione dell’ottava puntata del pomeridiano Eddie Brock.

Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche(per il canto) e(per il ballo).