Orgoglio e pregiudizio impazza su Twitter. Cosa è successo

Dimenticate il buon vecchio principe azzurro, il nuovo (per così dire, visti i duecento e passa anni di età) eroe romantico dell'immaginario femminile è il signor Darcy, protagonista del romanzo Orgoglio e Pregiudizio uscito dalla penna della scrittrice inglese Jane Austen. A decretarlo è stato il pubblico di Twitter, dove da ore impazza l'hashtag #orgoglioepregiudizio.

La programmazione televisiva estiva ha riproposto in prima serata su La5 l'adattamento cinematografico del celebre romanzo del 1813. Il film del regista Joe Wright, che ha per protagonisti gli attori Keira Knightley e David Matthew Macfadyen, uscì nelle sale nel 2005 e è diventato negli anni uno dei film cult della storia del cinema. Non è strano, dunque, che sulla popolare piattaforma social dedicata ai cinguettii la messa in onda della pellicola abbia scatenato i telespettatori. " Vedo Orgoglio e pregiudizio in tendenza e riesco solo a pensare che sono più di 200 anni che questa storia alza le aspettative in amore di milioni di donne, come Darcy nessuno ", ha riassunto uno dei tanti utenti sul perché di tanto clamore intorno alla storia.

Una opinione condivisa da decine di altre ammiratrici del libro e del film, che hanno decretato il trionfo di una storia resa unica dal pathos e dal trasporto romantico, che viene vissuto dai due protagonisti Elizabeth e l'ammiraglio Darcy. " L'eroe romantico più famoso della storia è stato scritto da una donna morta nubile. Questo è quello che risponderò al prossimo che mi chiederà del mio status da zitella", ha scherzato un'altra utente, stuzzicando la replica di un'altra fan dell'opera: "Darcy non a caso viene fuori dalla penna di una donna... chi non sogna nella vita di avere un amore simile?". Insomma il buon vecchio principe azzurro non incarna più l'eroe romantico. Quello che le donne sembrano desiderare oggi è un uomo - bello e presuntuoso come il signor Darcy - in grado di dichiarare tutto il suo amore con parole così profonda e viscerali, che sono tra le più citate della storia della cinematografia: "Mi avete stregato anima e corpo e Vi amo, Vi amo, Vi amo e d'ora in poi non voglio più separarmi da voi ".



Tutto merito, certo, della scrittrice inglese Jane Austen, la quale - secondo molti - avrebbe inventato la tensione sessuale narrativa. Ma una parte del successo del personaggio del signor Darcy, però, va anche all'interpretazione dell'attore britannico David Matthew Macfadyen, che si dice abbia improvvisato la scena del bacio sotto la pioggia. Un gesto così intimo non previsto nella sceneggiatura, ma che sicuramente contribuito a fare sognare milioni di spettatrici.

Come può un movimento millimetrico rendere tangibile tutto il tormento e l'ossessione di Darcy per Elizabeth?! Questo film è la droga #OrgoglioePregiudizio https://t.co/IT8FcFzgYK — KissFire (@drogaelacrime) July 10, 2022