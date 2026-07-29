A “Chi l’ha visto?” Raffaella Griggi Al posto di Sciarelli

Una scelta in continuità. Sarà Raffaella Griggi la nuova conduttrice di Chi l’ha visto? al posto di Federica Sciarelli. La giornalista, da anni volto e inviata della trasmissione, prenderà il testimone dal prossimo 23 settembre su Rai 3. Non è stata per nulla una scelta facile quella di trovare una erede della Sciarelli che da più di vent’anni era la guida, il riferimento della trasmissione che ha sempre condotto con fermezza e delicatezza, ma anche un’amica, quasi una parente di tanti familiari in pena per i loro cari o nel dolore perla loro morte. Paolo Corsini, direttore approfondimenti Rai, ha deciso di scegliere una giornalista che ha costruito sul campo la sua esperienza, ed è un nome già conosciuto al pubblico: per Chi l’ha visto?ha seguito i grandi casi di cronaca nera, tra cui l’omicidio di Giulia Cecchettin. La sua guida segna anche un cambiamento del programma che avrà una impostazione più corale, con un coinvolgimento in studio degli inviati.