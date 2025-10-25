Tre eliminazioni, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

È tutto pronto per la quinta puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 23 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 26 ottobre, alle ore 14 su Canale 5. Anche questo appuntamento si prevede ricco di esibizioni, ma soprattutto colpi di scena. Come sempre, gli allievi saranno chiamati a centro studio per eseguire performance di ballo e canto con il fine di difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la quinta puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

Attenzione spoiler

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Riccardo, allievo di Rudy Zerbi, seguito da Valentina, Flavia, Michelle, Gard. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Plasma e Opi. In fondo alla classifica troviamo, invece, Penelope (allieva di Rudy Zerbi).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stata Maria Rosaria (allieva di Alessandra Celentano); subito dopo di lei, Emiliano e Alessio. Il terzultimo e penultimo posto vedrebbero Pierpaolo e Alex e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Anna, la ballerina di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

La quinta puntata di Amici vedrà ben 3 allievi eliminati e 4 allievi in sfida. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Anna e Penelope – finite in sfida perché ultime nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche il cantante Plasma e il ballerino Pierpaolo.

Come anticipato, invece, ci saranno ben tre eliminazioni, quella di Matilde, Frasa e Tommaso.

Se i primi due, però, hanno perso la sfida, Tommaso è stato eliminato direttamente dalla maestra Celentano perché non al livello degli altri allievi.

Gli ospiti della quinta puntata

Ospite d’eccezione della quinta puntata del pomeridiano, TrigNo. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche Emma e Rossella Brescia.