Tre maglie del serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

È tutto pronto per la diciannovesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 12 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 15 febbraio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. Il serale è sempre più vicino e adesso per gli allievi è arrivato il momento di dimostrare di meritare l’accesso a questa nuova fase del programma. In attesa di vedere la diciannovesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler –

Anche in questa puntata, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Michele (allievo di Lorella Cuccarini). Seguono Lorenzo, Elena, Gard e Plasma. In fondo alla classifica troviamo, invece, Valentina (allieva di Rudy Pettinelli). Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Emiliano (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Alex, Simone e Chiara. Infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivato Nicola, allievo di Alessandra Celentano.

Dalla scorsa puntata, l’ultimo classificato della gara non viene più mandato in sfida, ma non potrà comunque essere proposto come candidato per l’accesso al Serale. Secondo le anticipazioni, saranno tre gli allievi ad accedere direttamente alla fase finale del programma: Emiliano, Alex e Michele. Se per Emiliano è stato fin da subito semplice ottenere i tre “sì” dei professori, Alex e Michele hanno invece dovuto esibirsi più volte prima di convincere gli insegnanti di canto.