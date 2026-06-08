Nomine di Martini e Santambrogio

La Lombardia incassa un importante riconoscimento: Luca Santambrogio (Presidente della Provincia di Monza Brianza e della stessa Upl Unione Province lombarde) e Marco Martini (Presidente della Provincia di Varese) sono i nuovi componenti del Direttivo nazionale Upi (Unione Province d'Italia). La nomina nell'ultima seduta a Varese, dove le Province lombarde hanno fatto fronte comune per un incontro con il governatore Attilio Fontana, per portare al centro dell'agenda regionale le principali richieste dei territori chiamati a garantire servizi essenziali a cittadini e imprese. "Il confronto con Fontana - dice una nota - è stato un momento importante per delineare i nodi strategici del futuro degli enti di area vasta, a partire dalla riforma delle Province. Fontana ha sottolineato l'opportunità di avviare un percorso, partendo proprio dalle Province lombarde, per costruire una proposta condivisa da sottoporre ai livelli istituzionali. Strettamente legato a questo scenario è il tema del rilancio delle funzioni regionali delegate, considerato dalle Province un passaggio chiave per garantire lo sviluppo complessivo di Regione Lombardia". Focus sulla situazione degli edifici scolastici superiori che richiedono interventi costanti di manutenzione, sicurezza e adeguamento strutturale a tutela delle migliaia di studenti.

Oltre a Santambrogio, all'incontro hanno preso parte Fiorenzo Bongiasca (Como), Roberto Mariani (Cremona), Alessandra Hofmann (Lecco), Davide Menegola (Sondrio) e Marco Magrini (Varese), insieme al direttore Upl Dario Rigamonti.