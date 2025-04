Il cardinale camerlengo che reggerà la Chiesa fino all'elezione del nuovo papa: ecco chi è Kevin Farrell

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre il mondo piange Papa Francesco, morto questa mattina lunedì 21 aprile, la figura del cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, diventerà sempre più decisiva dalla prossime ore. Saranno affidate a lui le attività e le funzioni post-Bergoglio che partiranno da oggi. Tra i suoi compiti fondamentali ci sarà quello amministrare il potere temporale della Chiesa e organizzare il Conclave. Ecco cosa c’è da sapere sulla figura di Farrell che ricopre la carica di “camerlengo”.

Le funzioni del "camerlengo"

Con la morte del papa la figura più importante della chiesa diventa il camerlengo, dunque il cardinale Farrell. Tra i suoi compiti quelli di accertare la morte del Pontefice amministrare i beni e i poteri temporali della Chiesa e assicurare durante il conclave la massima riservatezza del voto. La prima delle tre principali operazioni è stata portata a termine questa mattina.

"Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino", il messaggio reso noto dal Cardinale Farrel. Ma non solo. La figura chiave del camerlengo appone i sigilli allo studio del papa, provvede alla sepoltura del pontefice e, proprio durante il conclave, dovrà farsi consegnare da tutti i cardinali scritti di qualunque genere relativi all'esito di ciascuno scrutinio che subito dopo verranno bruciati.

Chi è il cardinale Farrell

Nato a Dublino 78 anni fa, ha frequentato l'università di Salamanca e l'università Gregoriana di Roma.

Tra le altre cose, Farrell ha conseguito un master in business administration all'università di Notre Dame negli Stati Uniti. Nel 2001 viene ominato nel 2001 vescovo dell'arcidiocesi di Washington. Solo nel 2019 arriva la nomina a camerlengo di Santa Romana Chiesa.