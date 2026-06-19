Cei, crisi d’identità dopo il suo regno. L’irrilevanza tra gaffe e demagogia

«C'era una volta don Camillo, mentre oggi ci sono solo tanti don Chichì». È la battuta guareschiana di un prelato alla fine delle esequie dell'ex grande capo della Cei. La morte di Ruini (foto) segna anche il tramonto di una stagione ecclesiale nata al congresso di Loreto del 1985. Nei sedici anni di presidenza alla Cei, Ruini è stato davvero un primus inter pares e la sua voce autorevole veniva considerata l'unica dell'episcopato italiano. Oggi non è più così e una Conferenza episcopale debole lascia spazio al protagonismo dei vescovi più esuberanti, spesso inclini a gaffes e polemiche. Più di una prova di queste intemperanze vescovili ce l'abbiamo avuta proprio nel mese in corso. Ha cominciato monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Jonio e vicepresidente Cei, attaccando la presenza dei cappellani militari nella parata del 2 giugno bollata come «coreografia delle armi». C'è stato poi monsignor Pietro Lagnese, a capo delle diocesi di Capua e Caserta, impegnato in una conferenza congiunta con il presidente grillino della Campania Roberto Fico, sindacati rossi e centri sociali per protestare contro l'apertura del nuovo «cpr» di Castel Volturno. Curioso come la sinistra abbia negato il suo cordoglio a Ruini per le sue presunte ingerenze in politica, ma si sia sentita a suo agio accanto ad un vescovo che fa opposizione ad una decisione del governo. Un cortocircuito provocato dal protagonismo di singoli vescovi si è visto a Padova dove monsignor Claudio Cipolla, dopo essersi vantato di aver riconosciuto un'associazione di cristiani Lgbt, è stato «ripagato» dal gruppo con l'esibizione di manifesti blasfemi («Dio è queer») davanti al Duomo. L'ultima figuraccia è stata quella del vescovo di Manfredonia Franco Moscone che ha firmato una petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo (peraltro critico con Netanyahu).

Una situazione d'anarchia di cui non è colpevole l'attuale presidente Matteo Zuppi, ma che è conseguenza della deruinizzazione forzata della Cei partita nel 2013 dall'allora segretario generale Nunzio Galantino. Oggi i vescovi italiani non sono più contestati perché sposano cause «gradite», ma sono irrilevanti come invece mai è stato il don Camillo di Sassuolo.