"Ci andrà Giovanni XXIV". La "profezia" di Francesco sul suo successore

Quando i funerali di Papa Francesco si saranno conclusi, sarà il momento di pensare a un nuovo Conclave, che in realtà è già in preparazione. I Cardinali sceglieranno il nuovo successore di Pietro al Soglio Pontificio e sono tante le ipotesi in campo su chi sarà ad affacciarsi dalla Loggia delle Benedizioni dopo la fumata bianca. Ma sono poche le ipotesi su quale potrà essere il nome da lui scelto per il pontificato. Al rientro dal viaggio in Mongolia nel 2023, in volo con i giornalisti, Papa Francesco fece una delle sue battute che, a risentirle oggi, potrebbe quasi suonare come una premonizione. Durante quel viaggio, il Santo Padre non fece tappa in Vietnam e alla richiesta dei giornalisti se avesse in programma di andarci, la sua risposta fu criptica: " Se in Vietnam non andrò io, di sicuro andrà Giovanni XXIV ".

Sarà questo il nome scelto dal prossimo Papa? Impossibile stabilirlo a priori, essendo una scelta personale dell'eletto. Tuttavia, le possibilità che il prossimo Papa possa decidere di assumere come nome Giovanni XXIV circola da tempo nella Chiesa, perché il nome che un Papa sceglie il più delle volte codifica il suo pontificato. Francesco è stato il primo a scegliere di chiamarsi come il "poverello" di Assisi, una decisione inaspettata per molti ma non per chi ne aveva seguito la carriera ecclesiastica, un nome che lasciava presagire la volontà di riportare la Chiesa a una dimensione, come ha effettivamente provato a fare. L'idea che il suo successore possa chiamarsi Giovanni XXIV richiama probabilmente il desiderio di Francesco di proseguire con l'opera riformista da lui intrapresa, sul solco anche di Giovanni XXIII, uno dei Pontefici più amati dell'epoca contemporanea.

Prevedere esattamente quale nome avrà il nuovo Papa non è possibile, è forse più probabile riuscire a prevedere quale Cardinale uscirà Papa dal Conclave. Ci sono comunque alcune certezze: chiunque verrà eletto non assumerà il nome di Pietro, primo Papa e apostolo scelto da Gesù. Benché non sia vietato, l'eredità teologica e morale sarebbe impossibile da sostenere. Giovanni è stato il nome più comune tra i Papi, seguito da Gregorio, Benedetto e Clemente. Poi seguono Innocenzo, Leone e Pio. A parte Benedetto, nome assunto da Joseph Ratzinger, tutti gli altri nomi non vengono utilizzati da moltissimi anni. Solo due Papi scelsero di adottare il doppio nome, Albino Luciani che durò 33 giorni, e Karol Józef Wojtyła, con un pontificato di oltre 26 anni.

Entrambi scelserocome nome papale, come omaggio ai due Papi che li precedettero, Giovanni XXIII e Paolo VI, il primo artefice del Concilio Vaticano II e il secondo suo erede nel tramandare quella tradizione, portando avanti il Concilio e guidando la Chiesa in anni di grandi cambiamenti.