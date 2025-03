"Non c'è insufficienza respiratoria": Papa Francesco in condizioni stabili

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche stasera sono lievemente positive le condizioni di salute di Papa Francesco: le condizioni di salute sono stabili, rimane in prognosi riservata ma non c'è insufficienza respiratoria. È questa la nota della Santa Sede circa il bollettino serale che adesso sarà diramato sabato 8 marzo, nessun aggiornamento serale previsto per venerdì. " Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre ".

Sabato il prossimo bollettino

La novità odierna è rappresentata dalla comunicazione che riguarda il prossimo bollettino medico del pontefice: per la prima volta da quando è stato ricoverato il 14 febbraio scorso, vista la situazione di stazionarierà, gli aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco saranno resi noti direttamente sabato 8 marzo. " In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato ", spiega il Vaticano. Nella giornata di oggi il Santo Padre si è dedicato ad alcune attività lavorative nel corso della mattina e del pomeriggio, alternando il riposo e la preghiera. Prima di pranzo ha ricevuto l'Eucarestia.

"Per migliorare necessarie settimane"

La grave polmonite bilaterale che avuto il pontefice, un uomo di 88 anni, ha un'evoluzione lenta che si ha normalmente in casi come questi, dunque " non è strano che prenda un mese ": lo ha dichiarato all'Adnkronos Salute il prof. Francesco Blasi, ordinario di Malattie dell'apparato respiratorio all'università degli Studi di Milano e direttore della Pneumologia del Policlinico del capoluogo lombardo. In questi giorni " sembra che ci sia effettivamente un andamento che rientra in quella che è la situazione di un paziente con un problema cronico respiratorio legato alla presenza di bronchiectasie, che è stato operato da giovane al polmone destro dove gli hanno tolto una sezione " dell'organo, ha aggiunto l'esperto. Anche se il quadro clinico sembra procedere verso lenti miglioramenti o situazioni di stabilità, " a 88 anni ovviamente non è una cosa semplice. E ci vuole sicuramente tempo, ci vorranno settimane ", conclude.

Le nuove nomine

Anche oggi non si è fermata l'attività del Papa che dal Gemelli ha nominato due nuovi vescovi: la prima nomina è quella per monsignor Angel Francisco Caraballo Fermín, nuovo arcivescovo metropolita di Cumaná, in Venezuela; la seconda nomina è quella del revrendo Ángel Román Idígoras adesso nuovo vescovo di Albacete, in Spagna.

Bergoglio dona un milione di euro

È sempre i oggi la notizia della donazione di un milione di euro che Papa Francesco ha fatto per la ristrutturazione dell’ex Casa del Clero di via Vergerio, a Roma, dove gli spazi saranno

trasformati in 20 appartamenti destinati a chi ha bisogno: a dichiararlo pubblicamente è stato il cardinale vicario, Baldo Reina, in una lettera inviata dal cardinale vicario Baldassare Reina ai presbiteri della diocesi di Roma.