Il nuovo bollettino del Papa: condizioni stabili e prognosi riservata

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono " stabili " e la " prognosi rimane riservata ": sono queste le primissime informazioni della Santa Sede in merito al bollettino serale sulle condizioni di salute del Santo Padre. La buona notizia è che Bergoglio rimane " vigile e orientato " e non si sono avuti nuovi episodi di broncospasmo. " Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili. Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Il Santo Padre è apiretico e non mostra leucocitosi ", è la nota del bollettino medico di oggi. Nel pomeriggio il Papa ha pregato e ricevuto l'Eucarestia.

Come sta il Papa

Rispetto a ieri, dunque, se non si possono considerare passi in avanti quantomeno sono state evitate nuove crisi: come si evince dal bollettino dell'equipe medica del Gemelli, il Papa non ha la febbre (apiretico) e non ha aumenti rischiosi di globuli bianchi nel suo sangue (leucocitosi). " I parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi e ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. Non ha presentato episodi di broncospasmo ", conclude il bollettino serale del 1° marzo. Anche in questo caso, buoni anche i vari valori del sangue (parametri emodinamici) e il fatto che Bergoglio abbia mangiato. Nella giornata di ieri era stato detto chiaramente che sarebbero servite 24-48 ore per comprendere l'evoluzione del quadro clinico dopo la crisi, è probabile che avremo nuove e ulteriori informazioni nelle prossime ore.

Testo dell'Angelus in forma scritta

Per la terza domenica consecutiva il testo dell'Angelus domenicale sarà diffuso in forma scritta come hanno fatto sapere dalla sala stampa vaticana. Il Papa, quindi, invierà il testo scritto che verrà letto ai fedeli alle ore 12 di domenica 2 marzo.

Per quanto riguarda l'ormai consueto rosario per la salute del Papa che ha inizio alle ore 21, questa sera si terrà all'interno della Basilica di San Pietro e non in piazza San Pietro, probabilmente a causa della pioggia. A guidarlo sarà il cardinale Claudio Gugerotti, perfetto del Dicastero per le Chiese Orientali.