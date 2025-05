Le congratulazioni di Trump a Leone XIV: "Primo Papa americano, è un onore"

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Mentre il nuovo pontefice, lo statunitense Rober Francis Prevost asceso al trono papale con il nome di Leone XIV, stava pronunciando il suo primo discorso alla platea di fedeli riunita a San Pietro, sono arrivate le congratulazioni del presidente Donald Trump. "È un onore realizzare che è il primo Papa americano. È emozionante e un onore per il nostro Paese. Non vedo l'ora di incontrare Leone XIV. Sarà un momento significativo", ha scritto il leader di Washington su Truth Social.

L'elezione di un Papa statunitense può essere considerata come una vittoria per Trump, che appena cinque giorni prima la nomina di Leone XIV aveva postato su Internet un'immagine generata con l'intelligenza artificiale che lo ritraeva vestito da pontefice. Il tycoon aveva anche affermato di pensare a "se stesso" come successore ideale del defunto Francesco. Non bisogna scordare che il presidente Usa, pur essendosi identificato come presbiteriano e non cattolico, ha legato molto la sua politica ai valori cristiani.

Oltre a preghiere nella Cabinet room e ai simboli biblici nella Casa Bianca, il leader di Washington ha ricordato nel giorno del suo secondo insediamento di essere stato salvato da Dio durante l'attentato di Butler "per rendere l'America di nuovo grande". Resta da vedere ora che tipo di rapporti Leone XIV intesserà con il commander-in-chief della sua patria.

La sua posizione è equilibrata, a metà tra la tradizione e il progressismo di stampo bergogliano, e quindi potrebbe dialogare meglio rispetto al suo predecessore con settori dell'più conservatori e potenzialmente vicini alle posizioni del presidente.