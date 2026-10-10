Il Papa contro la pena di morte: “Inammissibili e contro la dignità della persona”

Usa l’hastag “Nodeathpenalty” Papa Leone nel suo post pubblicato su X dall’account. Interviene ancora una volta con parole chiare e dirette contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l’annuncio ieri del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l’ex maggiore dell’esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone.

“La pena di morte - sottolinea il Pontefice - e’ inammissibile perche’ attenta all’inviolabilita’ e dignita’ della persona. Il bene comune puo’ essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale: sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci, che proteggono i cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono completamente ai colpevoli la possibilita’ di redimersi”.