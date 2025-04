Il dopo Francesco: funerali sabato alle 10, diffuse le foto della salma | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

In Vaticano è il primo giorno dopo la morte di Papa Francesco. Oggi i cardinali si incontreranno per la prima volta per decidere la data dei funerali e del Conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa e che non dovrebbe iniziare prima del 5 maggio.

10.13 - I funerali del Papa si terranno sabato 26 aprile

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, alle 10, sul sagrato della basilica di San Pietro. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Subito dopo, il feretro di Papa Francesco sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Lo rende noto l'Ufficio delle celebrazioni liturgiche.

10.07 - La salma del Papa esposta domani in Basilica San Pietro

"Mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 9.00, la bara con il defunto Romano Pontefice Francesco sarà portata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 41-65)". Lo comunica l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche. "Dopo il momento di preghiera, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ha inizio la traslazione. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall'Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l'altare della Confessione il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma del Romano Pontefice".

9.09 - Diffuse le foto della salma di Bergoglio

Sono state diffuse sui social le prime immagini della bara di Papa Francesco il cui corpo è nella cappella di Casa Santa Marta. Bergoglio indossa la casula rossa, il pallio e in testa la mitra bianca. Tra le mani è stato posto un rosario. La bara è semplice, in legno. Accanto a lui le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin. - Al rito della constatazione della morte del Papa, che si è tenuto ieri sera, era presente anche il capo dei Gesuiti, padre Arturo Sosa. E' quanto si vede nelle fotografie diffuse oggi dal Vaticano. Come era stato detto già ieri, oltre al camerlengo, il card. Kevin Farrell, c'erano i più stretti collaboratori, dal card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, a mons. Edgar Pena Parra, Sostituto, al decano card. Giovanni Battista Re. C'era anche il Reggente della Casa Pontificia, padre Leonardo Sapienza, gli aiutanti di camera di Francesco, e alcuni cantori che hanno accompagnato il rito di ieri.

8.52 - Cardinal Filoni: "Ora chiamati a discutere dell'organizzazione, poi si vedrà"

"Ora siamo chiamati a discutere dell'organizzazione, poi si vedrà". Lo ha detto il card. Fernando Filoni entrando alla prima Congregazione dei cardinali in Vaticano. "La cosa più importante - ha aggiunto - è la preghiera, accompagniamo il Papa con la preghiera . Intanto siamo chiamati a discutere dell'organizzazione poi si vedrà"

7.30 - Conclave secondo le norme tra 15 e 20 giorni da morte Papa

Il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco - secondo il testo liturgico - si svolge tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa. Quindi tra il 5 e il 10 maggio.

7.18 - Alle 9 prima congregazione cardinali

In Vaticano è il primo giorno dopo la morte di Papa Francesco.

Alle 9 nell'Aula del Sinodo si terrà la prima congregazione generale dei cardinali, convocata dal Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, nell'aula nuova del Sinodo che potrebbe ufficializzare la data dei funerali di Bergoglio che dovrebbero tenersi tra venerdì e domenica.