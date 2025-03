L'audio del Papa commuove il mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Santo Padre ha registrato un audio in cui ringrazia i fedeli per le tante preghiere di questi giorni per la sua salute. L'audio verrà trasmesso prima del rosario in Piazza San Pietro, che sarà guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Si tratta del primo audio in assoluto che il Santo Padre diffonde dal suo ricovero all'ospedale Agostino Gemelli di Roma. La voce è sofferente, il respiro è affannoso e compatibile con le sue condizioni di salute, ma il Papa non ha voluto far mancare il suo sostegno ai tanti fedeli che da tanti giorni pregano per lui.

" Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Graziee ", dice il Papa nel messaggio diffuso in piazza, registrato in lingua spagnola, che è stato accolto da un applauso commosso dei presenti. " Confratelli e consorelle prima di iniziare tutta la preghiera mi hanno chiesto di condividere con tutti voi una bellissima notizia, un bel dono che il Santo Padre ci ha inviato - per noi che siamo qui e per tutti nel mondo: tante persone cattolici e cristiani donne e uomini di buona volontà che gli sono vicini che pregano per lui -: un saluto con un audio della sua voce ", ha detto il cardinale Ángel Fernández Artime.

Il messaggio dura circa 30 secondi, è breve ma è una carezza per le migliaia di fedeli che dal 14 febbraio, giorno del ricovero del Santo Padre, si radunano in piazza per far giungere le loro preghiere. Il messaggio, ha detto il cardinale Artime che stasera guida la preghiera, è " un dono per noi che siamo qui e per tutti gli uomini di buona volontà che pregano per lui ".

