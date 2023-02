L'elemosiniere del Papa sotto l'elefante in un numero da circo: scoppia la polemica

È polemica dopo lo spettacolo offerto dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere e braccio destro di papa Francesco. Nel corso di un pomeriggio passato al Rony Roller Circus insieme a senzatetto, carcerati e profughi, Krajewski ha deciso di prestarsi al gioco e di prendere parte a un numero con gli elefanti, proprio quello che ha generato le maggiori proteste, sia da parte degli animalisti che dei cattolici più intransigenti.

Secondo quanto comunicato dal Dicastero della Carità, del gruppo di invitati a prendere parte all'evento organizzato dall'Elemosineria Apostolica facevano parte circa 2mila persone, tra "profughi, senza tetto, carcerati, famiglie con bambini dall'Ucraina, dalla Siria, dal Congo, dal Sudan" , oltre che "famiglie che vivono nei palazzi occupati di Roma, più di 150 persone dalle strade di Torvaianica e da vari dormitori, accompagnate dai volontari, tra i quali le Suore di Madre Teresa".

Un evento fortemente voluto da papa Francesco, che aveva espresso il proprio parere nel corso di un incontro avuto con alcuni artisti. Lo spettacolo del circo "ci mette in contatto con la bellezza che ci tira su sempre, e fa andare oltre, è una via per arrivare al Signore" . Riuscire a realizzare questo invito al Rony Roller, hanno dichiarato invece gli organizzatori dell'appuntamento, come riportato da Repubblica, "è un modo per dare qualche ora di serenità a chi si misura con una vita dura e ha bisogno di aiuto per alimentare la speranza" . Lo spettacolo circense, hanno aggiunto, "ricorda come dietro quest’arte e questa bellezza ci siano ore e ore di allenamento, rinunce, per poter raggiunger il traguardo: gli artisti del Circo sono la conferma che perseverare può rendere possibile l'impossibile".

E a questo spettacolo ha contribuito personalmente anche l'elemosiniere del Papa. Durante lo spettacolo del Rony Roller, infatti, Konrad Krajewski ha deciso di partecipare ad un numero particolare: dopo essersi sdraiato a terra, il cardinale è stato scavalcato da un elefante, riuscendo a restare immobile e tranquillo mentre il pachiderma eseguiva gli ordini impartiti dal domatore.

Le proteste

Non tutti hanno gradito questa partecipazione. Tra i primi a protestare il presidente dell'Oipa (Organizzazione protezione animali), che da tempo si batte per ottenere una legge che escluda gli animali da questo genere di esibizioni. "Spiace che il Papa abbia scelto un circo con animali per offrire un pomeriggio di svago a poveri, senzatetto, profughi e carcerati" , spiega Massimo Comparotto. "Il pontefice spesso ha espresso l'esigenza di un maggiore rispetto per la natura e questa scelta appare un controsenso" , aggiunge. "Dietro gli esercizi dello spettacolo circense possono nascondersi privazioni, maltrattamenti e sofferenze: quelli dei circhi sono animali che vivono in cattività, dietro le sbarre, con spazi a disposizione esigui, e perennemente sotto stress. Vivono una vita contro natura e talvolta si ribellano" , conclude il presidente.