Leone in barca per la processione per la Madonna del lago a Castel Gandolfo. È la prima volta per un pontefice

Il caldo e l’afa non hanno risparmiato i Castelli Romani. Ed è in questo clima che il Papa ha celebrato la messa nella chiesa di Maria Santissima del lago a Castel Gandolfo.

Il Papa in battello sul lago Albano - VIDEO

Una presenza destinata a rafforzare ulteriormente il legame tra Leone XIV e la diocesi di Albano che ospita la “sua” Castel Gandolfo. Il Papa ha infatti voluto presenziare a quella che, spagnoleggiando, ha chiamato la “fiesta della Madonna del lago”, fissata nell’ultimo sabato di agosto.

“No a violenza e odio”

Nell’omelia il Pontefice ha ricordato che “l’odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite”. Una circostanza che, ha osservato Prevost, “vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo”.

Papa processione Madonna del Lago

“Non conformiamoci alla mentalità del mondo: continuiamo ad amare, a donare, a perdonare”, ha ammonito il Papa. L’omelia è stata anche l’occasione per menzionare i predecessori legati alla storia di questa piccola chiesa a pochi metri dalle rive del lago Albano: “san Paolo VI, che ha auspicato e sostenuto la costruzione di questa chiesa dedicata a Maria e l’ha consacrata, e san Giovanni Paolo II, che qui ha voluto ricordarne la memoria e rinnovarne il messaggio”, ha ricordato Leone XIV.

Un passaggio del testo è stato dedicato alla persecuzione dei cristiani, quando il Papa ha citato l’esempio del “martirio” che “accade purtroppo anche oggi a molti cristiani, in varie parti della terra”.

La processione

Papa processione Madonna del Lago

Al termine della liturgia il Papa, affiancato dal vescovo di Albano monsignor Vincenzo Viva, è salito sul battello che ha attraversato il lago Albano per la processione mariana. A riva la folla ha acclamato l’illustre ospite al grido di “viva il Papa”. Una festività che ha dato la suggestiva immagine del battello bianco con la bandiera vaticana, scortato dai sommozzatori e seguito da altre barche e da canoe.