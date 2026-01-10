Meloni dal Papa per l'udienza per la fine del Giubileo

C'era anche la premier Giorgia Meloni in Aula Paolo VI dove il Papa ha tenuto l'udienza per gli organizzatori e i volontari del Giubileo. Con lei anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della regione Lazio Francesco Rocca.

Il Pontefice e la presidente del Conisglio si sono poi salutati, al termine dell'udienza, con una stretta di mano molto cordiale e anche uno scambio di sorrisi. I due si sono trattenuti in conversazione per qualche istante.

A seguire hanno salutato Papa Leone XIV il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri della Salute Orazio Schillaci e per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il capo del Dipartimento di Protezione civile Fabio Ciciliano.