Notte tranquilla per Francesco: la salute del Papa nel 23esimo giorno di ricovero

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ventitreesimo giorno di ricovero per Papa Francesco al policlinico Agostino Gemelli di Roma è iniziato serenamente. Il bollettino della Santa Sede riferisce che il Santo Padre ha trascorso una notte tranquilla e che, questa mattina, alle 8 stava ancora riposando. Le condizioni del Pontefice, pur in un quadro complicato, restano stabili. In questi giorni continua ad alternare l'ossigeno ad alti flussi diurni alla ventilazione meccanica non invasiva notturna per respirare meglio.

Nella giornata di ieri non è stato diramato alcun bollettino sanitario da parte dei medici che lo hanno in carico, il prossimo è previsto per la serata di oggi. La scelta di non diramare il bollettino quotidiano nella giornata di ieri deriva dal fatto che i medici ritengono stabile la sua condizione pur della criticità del quadro clinico. La giornata di ieri è stata trascorsa dal Pontefice tra riposo, preghiera, un po' di lavoro, la fisioterapia respiratoria e le terapie per la polmonite bilaterale. Ha anche trascorso 20 minuti in preghiera nella cappella. " Dimissioni del Papa? Ha sempre la battuta pronta su queste questioni, non farei nessuna previsione. Lasciamo a chi guida la storia, al Signore, quali devono essere le linee del futuro ", ha dichiarato il Cardinale Angelo De Donatis, per sette anni vicario di Roma, su Rtl102.5.

Giovedì sera ha voluto fare un "regalo" ai fedeli registrando un messaggio audio da trasmettere durante il rosario in Piazza San Pietro, che si ripete da due settimane come forma di raccoglimento per chiedere la guarigione del Santo Padre. Padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, l'ha definito " un atto di coraggio ".

è stata quella di un uomo che vuole una grande trasparenza, non vuole leggende sulla sua agonia, sulla sua morte, a costo di fare sentire una voce ormai dell'uomo che è quasi alla fine della sua vita ma che fa tutti gli sforzi per mandare il messaggio

L'impressione, spiega, "".