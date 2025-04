Papa Francesco, ecco come funziona il rito della chiusura della bara

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa sera alle ore 20, presso la Basilica di San Pietro, si terrà il rito della chiusura della bara di Papa Francesco, un momento che anticipa la sepoltura e la cerimonia funebre prevista per la mattinata di domani, 26 aprile alle ore 10.00.

Come funziona il rito

Come stabilito dai numeri 66-81 dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, sarà il camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, a guidare la celebrazione. Prima che la bara venga sigillata, il volto del Pontefice sarà velato con un drappo di seta bianca. Accanto al corpo verrà deposta una borsa contenente le monete emesse nel corso del suo pontificato, insieme a medaglie in argento e bronzo che rappresentano gli anni del suo ministero. All'interno del feretro sarà anche inserito un cilindro metallico con il Rogito, un documento stilato dal maestro delle cerimonie, che narra i momenti salienti della vita del Papa.

La formula semplificata

Il rito seguirà una forma semplificata, secondo il desiderio espresso da Papa Francesco prima della sua morte. Il pontefice aveva scelto di abbandonare la tradizione delle tre bare, optando per una sola bara in legno rivestita internamente di zinco. In passato, invece, i funerali dei papi seguivano una prassi più articolata: la salma veniva inizialmente deposta in una cassa di legno di cipresso, legata con nastri rossi su cui venivano apposti i sigilli della Camera Apostolica, della Prefettura, del Capitolo Vaticano e dell’Ufficio delle Celebrazioni. Questa prima cassa veniva poi inserita in un feretro zincato e, successivamente, in una terza bara esterna, solitamente realizzata in legno di noce o di rovere, decorata con lo stemma pontificio e una croce.

Chi sarà presente alla cerimonia

Alla cerimonia sarà presente solo un numero limitato di persone. Oltre al cardinale Kevin Farrell, prenderanno parte altri alti prelati, tra cui Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, e Dominique Mamberti, cardinale protodiacono. Saranno presenti anche Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, Pietro Parolin, ex segretario di Stato, e Baldassare Reina, vicario generale della Diocesi di Roma. Parteciperanno inoltre Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, e i monsignori Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo, e Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia.

A questi si aggiungeranno i Canonici del Capitolo Vaticano, i Penitenzieri Minori, i segretari personali del Papa defunto e alcune altre figure ammesse su indicazione del maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.