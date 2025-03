"Il Papa ha riposato bene": notizie positive dal Gemelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono buone le notizie che arrivano stamattina dal Policlinico Gemelli dove Papa Francesco è ricoverato dal 14 febbraio (oggi inizia il suo 20°giorno in ospedale). " Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8 ", fa sapere la Santa Sede. Come già programmato e spiegato nel bollettino di ieri sera, il pontefice questa notte ha usufruito della " ventilazione meccanica non invasiva ".

Per tutta la giornata di ieri, il pontefice non ha presentato crisi respiratorie, è rimasto sempre vigile e senza febbre oltre a essere stato collaborativo con i medici del nosocomio romano che lo hanno in cura. Il quadro clinico rimane, comunque, complesso e la prognosi non è ancora stata sciolta. L'altra notizia positiva di questa mattina è che Bergoglio è già operativo di buon mattino, segnale che la sua salute potrebbe essere in ripresa. Sarà importante capire l'evoluzione del quadro clinico delle prossime ore e come affronterà questa giornata, se riuscirà a lavorare o meno e cosa diranno i medici nel consueto bollettino serale dove viene fatto il punto della situazione sulle ultime 24 ore.

L'importanza della ventilazione meccanica

Non solo la ritrovata stabilità delle ultime ore "è un grande segno di ottimismo" ma l'ossigenazione notturna aiuta il Papa" a liberare i polmoni": a dirlo al Giornale è il professor Francesco Dentali, direttore del dipartimento Area Medica dell'Asst Sette Laghi-Varese. "Si alternano i due tipi di respirazione. Di solito si applica di notte la ventilazione meccanica e di giorno l'ossigeno ad alti flussi: è meno invasivo e in questo modo il paziente può interagire più facilmente, mangiare, stare seduto (fondamentale durante la degenza) e fare gli esercizi per la respirazione".

"Quaresima vissuta nel dolore"

" Inizia la Quaresima e quest'anno, in particolare, la viviamo nel dolore per la malattia del Santo Padre, che ci fa ricordare tutti gli stati di agonia, di malattia, di lotta, oltre naturalmente ad altri tipi di sofferenze, quelle causate dalla cattiva volontà umana ": lo ha detto il vescovo di Acireale e presidente della Cesi, monsignor Antonio Raspanti, in un messaggio inviato alla comunità isolana dove ha invitato i fedeli a vivere questo tempo con speranza pur nelle sofferenze che affliggono il mondo e il Pontefice citando " le guerre, la schiavitù, i migranti maltrattati e le

ingiustizie verso i bambini e gli anziani".

Questa sera, il consueto rosario che prenderà il via a Piazza San Pietro dalle ore 21 sarà guidato dll cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.