Papa, il messaggio di Meloni: “Vicinanza personale e del governo. La sua serenità e tranquillità ci rincuorano”

Con un annuncio a sorpresa al termine dell’Angelus, Papa Leone XIV ha reso noto che nei prossimi giorni si opererà per rimuovere un nodulo circoscritto ai polmoni. Tanti i messaggi di solidarietà che sono arrivati in Vaticano da parte dei leader politici, in primis Giorgia Meloni: “Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell’Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto”.

Anche il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha rilasciato una nota in cui rivolge “un sentito e sincero pensiero di vicinanza. Preghiamo per lui, con i migliori auguri per l’intervento e per una pronta ripresa. Lo accompagniamo in questi giorni con tutto il nostro affetto, sempre grati per il suo impegno costante e per le sue parole”. La Lega ha pubblicato un comunicato in cui si dichiara che “Matteo Salvini e tutta la famiglia della Lega si stringono con affetto attorno al Santo Padre, vicini a lui nella prova che dovrà affrontare. A lui i più sinceri auguri di pronta ripresa, accompagnandolo con il pensiero e con la preghiera in questi giorni delicati”. Il vicepremier Antonio Tajani ha rivolto “un augurio a Papa Leone XIV. Tutti gli italiani si stringono intorno al Santo Padre per affrontare la sfida che lo attende”.