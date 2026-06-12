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Vaticano |durante il decollo da Tenerife

Problema tecnico sull'aereo del Papa in Spagna: Leone tornerà a Roma con il Falcon del Re

Un problema tecnico al velivolo ritarda la partenza da Tenerife: il Pontefice e il seguito vaticano costretti a scendere dall'aereo. Il comandante: "La causa probabilmente il vento in coda". Poi il gesto di Re Felipe

Problema tecnico sull'aereo del Papa in Spagna: Leone tornerà a Roma con il Falcon del Re
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Rientro in Italia con un imprevisto per Papa Leone. Il Pontefice è sceso dall'aereo che avrebbe dovuto riportarlo a Roma dall'aeroporto di Tenerife a causa di un problema tecnico riscontrato appena iniziate le fasi di decollo. Un annuncio del comandante ha spiegato la situazione ai presenti e, dopo pochi minuti, lo stesso re Felipe che si era appena congedato dal papa, è salito a bordo dell'aereo per invitare il pontefice a scendere e attendere la soluzione del problema nella sala vip della base aerea di Tenerife. Poi la decisione del re: mettere a disposizione il suo aereo per Prevost.

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Il papa tornerà a Roma con l'aereo del re di Spagna

Papa Leone XIV, dunque, farà rientro a Roma con l'aereo del Re di Spagna, offerto gentilmente da Sua Maestà. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede sottolineando che l'aereo decollerà attorno alle ore 18:00 (ora locale) e sarà a Roma per le 23:00 (ora di Roma) circa. Si tratta del Falcon dell'Esercito dell'Aria. "A fronte dell'impossibilità di risolvere l'incidente in maniera immediata, Leone XIV ha accettato l'offerta e il suo viaggio di ritorno a Roma, assieme ad alcuni membri della delegazione vaticana che lo accompagna, si farà su questo stesso aereo militare" affermano fonti spagnole.

Il personale della Santa Sede e i giornalisti del Volo Papale faranno ritorno nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia.

Cosa sappiamo sul problema tecnico all'aereo del Papa

"Mi dispiace molto per l'accaduto. Il problema al motore è stato probabilmente causato dal vento in coda". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce El Pais, è il comandante dell'aereo Iberia che doveva riportare il Papa a Roma. Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea Iberia, "L'aereo che trasportava Leone XIV e la delegazione vaticana a Roma ha subito un guasto tecnico che non può essere riparato immediatamente". La società di gestione aeroportuale Aena ha assicurato che le operazioni commerciali presso l'aeroporto di Tenerife Nord si svolgono regolarmente, nonostante il problema che ha interessato il volo del Pontefice.

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Oltre al Papa, sono scesi dall'aereo anche alcuni dei cardinali che accompagnavano il Papa nel suo viaggio. Tra questi, Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, e il cardinale spagnolo Ángel Fernández Artime.

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