La verità sul Black Hawk

Tutti ricordano il film di Ridley Scott Black Hawk Down del 2001. La pellicola raccontava a partire dal libro di Mark Bowden - Black Hawk Down: A Story of Modern War - la tremenda battaglia divampata a Mogadiscio il 3 ottobre 1993 quando la Delta Force e i Rangers statunitensi cercarono di catturare alcuni dei più importanti esponenti della fazione del generale Aidid, responsabile di buona parte delle violenze che insanguinavano la Somalia. Gli statunitensi pagarono un prezzo altissimo quando vennero assaliti da migliaia di miliziani aiutati da buona parte della popolazione della città che era fedele ad Aidid e che era stata sobillata contro il contingente internazionale. Dopo la perdita di due elicotteri sul campo restarono 19 soldati americani, un soldato pachistano e uno della Malaysia. Per i ribelli somali non ci sono conti precisi ma si parla di migliaia di morti e feriti.

Ora su Netflix, prodotta proprio dalla società di Ridley Scott, è arrivata una docuserie in 3 puntate - Black Hawk Down. La storia vera - che raccoglie le testimonianze di chi partecipò alla battaglia, dai due lati della barricata: tra i soldati Usa e i somali.

Ne esce un affresco potentissimo e senza filtri, da cui emergono i ricordi e le idee di tutti i coinvolti. Un documento potente che farà discutere e che mostra la trasparenza da giornalismo americano nel raccontare i fatti. Sarebbe bello poter avere altrettanto per quello che riguarda l'esperienza italiana in Somalia.