Dolce benessere dalla Lombardia alla Puglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi ha detto che la provincia di Milano offre solo inquinamento e stress? A poco più di mezz'ora in auto dal capoluogo meneghino, la riserva naturale WWF di Vanzago accoglie i visitatori. In questa ex riserva di caccia, tra querceti e laghetti artificiali, si può scoprire una delle ultime foreste di pianura della regione con le sue specie animali. Dall'anno scorso, con il patrocinio di Golia e delle sue caramelle balsamiche, nei 200 ettari della riserva si è aggiunto un nuovo itinerario, dedicato al forest bathing. Tra le sei Oasi WWF in Italia attrezzate di recente per questa «meditazione tra gli alberi», il Bosco di Vanzago è quella più a nord. Su prenotazione, accompagnati da personale specializzato, si vive un'esperienza lunga una giornata che dona non solo indiscussi benefici per la salute ma un'occasione per conoscere in modo originale vari tipi di habitat, come quello della bassa montagna emiliana della riserva dei Ghirardi, in provincia di Parma, o gli stagni sulla costa, un tempo caratteristici del Salento, della riserva Le Cesine.

Le gole del fiume Sagittario, nel cuore dell'Abruzzo, sono la casa dell'orso marsicano e del gatto selvatico, mentre il cratere degli Astroni, un verdeggiante vulcano spento circondato da laghi, si affaccia su Pozzuoli. L'Oasi di Macchiagrande, in provincia di Roma, infine, colpisce per la sua unione tra macchia mediterranea e dune sabbiose. Per tutte le informazioni: www.wwf.it/oasi.