Dormire dentro la Centrale nell’hotel di lusso “The Duke”

Dall’autunno 2027 in Centrale non solo si arriva, si parte e si corre per prendere il treno. Ci si potrà anche fermare a dormire. Dentro la Stazione aprirà il primo hotel di lusso, si chiamerà «The Duke Milan», in omaggio al Duca di Savoia ed entrerà nella Curio Collection by Hilton. Ed ha già un primato: è il primo albergo del brand in una stazione europea. Oltre 2500 metri quadrati, con 44 camere, palestra all’avanguardia, lobby, lounge e spazi dedicati agli eventi progettati per favorire incontri, networking e occasioni di rappresentanza. Il progetto porta la firma di Grandi Stazioni Retail e Pacini Group che investiranno complessivamente 11 milioni, di cui il 60% carico dei primi e il 40% della seconda società. I lavori sono già in corso con la fine delle opere prevista per l’autunno 2027. Ma già tra qualche mese si potrà avere un’anticipazione con l’apertura della «camera campione». Gli interni affidati allo studio Marco Piva dovranno misurarsi con gli spazi monumentali della Centrale utilizzando un linguaggio contemporaneo. La sfida è delicata: ricavare un albergo in un edificio dove transitano milioni di persone, conosciuto da tutti ma che nessuno ha mai pensato come un luogo dove trascorrere la notte. «Stiamo sviluppando un nuovo concetto di ospitalità ferroviaria che mette le esigenze delle persone al primo posto, arricchendo l’area di nuove funzioni e connettendola sempre più alla città - spiega Elena Sorlini, CEO di Grandi Stazioni Retail - The Duke Milan incarna perfettamente questo obiettivo, posizionando la stazione come un landmark internazionale di accoglienza e relazione. Una realizzazione che si inserisce organicamente nel piano di valorizzazione degli spazi avviato già nei mesi scorsi». «Ogni grande città ha luoghi che raccontano la sua identità. La Stazione Centrale è uno di questi. The Duke Milan nasce per custodire questa eredità e reinterpretarla attraverso un’ospitalità capace di creare connessioni tra persone, culture e destinazioni. Per noi non è semplicemente un hotel: è un nuovo simbolo dell’accoglienza internazionale di Milano», cnclude Emidio Pacini, CEO & Founder di Pacini Group.