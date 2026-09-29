HalLEOween 2026, Leolandia si trasforma: paura, show e adrenalina per tutta la famiglia

Zucche incantate, streghette, fantasmi e creature dispettose invadono Leolandia per una stagione all’insegna del mistero. La grande novità del 55° anniversario sono le Crazy HalLEOween Nights, in programma ogni sabato sera: con il calare del sole, il parco si illumina di nuove atmosfere e le attrazioni acquistano un volto ancora più suggestivo. La serata combina giostre, dj-set e street food, offrendo anche ai visitatori meno temerari l’occasione di immergersi nell’atmosfera di Halloween senza rinunciare al divertimento.

Dalle montagne russe alle attrazioni per i più piccoli

Per gli amanti dell’adrenalina il protagonista è Reveяsum, la nuova montagna russa i cui vagoni ruotano durante il percorso, rendendo curve e cambi di direzione ancora più imprevedibili. Le emozioni forti proseguono con i salti nel vuoto del Cannonball e le rotazioni di Blade Storm. Per i più piccoli c’è invece Wild Avvoltoi, che permette di sorvolare Cowboy Town con una panoramica dall’alto.

Il musical Arkana e i fantasmi del Galeone

Grande spazio anche agli spettacoli dal vivo, con un palinsesto rinnovato dedicato a sortilegi, enigmi e pozioni magiche. Tra le novità c’è Arkana, musical articolato in quattro quadri che mescolano eleganza veneziana, suggestioni orientali, acrobazie ed effetti speciali. Al centro dello spettacolo c’è un antico mazzo di carte magiche, attraverso il quale prende forma un racconto dedicato alla capacità di affrontare le paure, custodire i propri sogni e guardare la realtà da prospettive diverse. Sul Palco dei Pirati debutta invece I fantasmi del Galeone, storia di una strega alle prese con creature leggendarie apparentemente minacciose. Coreografie ispirate alla Spagna, combattimenti scenici e costumi che richiamano la tradizione andalusa, compresi quelli dei toreri fantasma, accompagnano uno spettacolo pensato per coinvolgere anche il pubblico adulto.

La parata e i personaggi dei cartoni

Durante la giornata non mancano lo show di benvenuto, le baby-dance e la Parata di HalLEOween. Torna inoltre, a grande richiesta, Esiste Davvero 2 - Alla ricerca di Unicò, che riunisce sullo stesso palco alcuni dei personaggi più amati dai bambini: Masha e Orso, Bing e Flop, i Superpigiamini, Bluey e Bingo, insieme ai padroni di casa Leo e Mia.

Dolci, street food e sapori d’autunno

L’atmosfera di Halloween arriva anche nei punti ristoro, con mele caramellate, zucchero filato, caldarroste, bretzel e marshmallow da arrostire sul fuoco. Tra le proposte c’è anche una particolare pozione arancione al gusto di cioccolato. Per gli adulti non mancano birra e vin brulé, oltre ai piatti della tradizione nei ristoranti del parco.

Il biglietto vale doppio e arriva il Magic Pass

Durante HalLEOween è prevista una promozione che consente di ottenere due ingressi al prezzo di uno. Per chi vuole tornare più volte c’è invece il Magic Pass, l’abbonamento che permette di accedere a Leolandia in tutti i giorni di apertura fino al 6 gennaio 2027, con l’esclusione del 31 ottobre e del 1° novembre.