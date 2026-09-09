Gardaland anticipa Halloween: 51 giorni di brividi con il nuovo labirinto “Preda”

Halloween non è più confinato alla notte del 31 ottobre. Negli Stati Uniti si sta affermando il fenomeno del Summerween, termine nato dall’unione di summer e Halloween, che identifica la tendenza ad anticipare di settimane, o persino di mesi, le atmosfere legate alla festa più paurosa dell’anno. È proprio questo trend internazionale che Gardaland Resort ha scelto di intercettare. Dal 12 settembre al 1° novembre, il parco proporrà infatti 51 giorni consecutivi dedicati progressivamente all’immaginario di Halloween, accompagnando gli ospiti dall’estate verso l’autunno. Si tratta di un’estensione significativa rispetto all’edizione del 2025, quando le giornate dedicate erano state 31. Già dal 12 settembre il parco inizierà quindi a cambiare volto, con decorazioni e ambientazioni a tema presenti fin dall’ingresso e un Welcome Show dedicato alla “Gardaland Halloween Mania”.

“Preda”, il nuovo labirinto tra silenzio e alieni

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è “Preda”, un labirinto immersivo ambientato in uno scenario fantascientifico post-apocalittico. La Terra è diventata un enorme terreno di caccia e a dare la caccia ai visitatori sono i Ravages, feroci creature aliene veloci e spietate, attirate da qualsiasi rumore. Gli ospiti dovranno attraversare il percorso cercando di non farsi individuare e, soprattutto, mantenendo il silenzio assoluto per riuscire a raggiungere l’uscita.

“Halloween sta cambiando”

A spiegare la scelta di anticipare la stagione è Daniela Bricola, Vicepresidente Gardaland Resort. “Halloween sta cambiando; non è più soltanto una ricorrenza legata alla notte del 31 ottobre, ma un immaginario che il pubblico desidera vivere sempre più a lungo. Summerween è uno dei segnali più interessanti di questa evoluzione e Gardaland, da sempre attento ai nuovi trend, ha scelto di interpretarla anticipando quest’anno le atmosfere di Magic Halloween sin dal 12 settembre. Cinquantuno giorni per trasformare gradualmente il parco e accompagnare i nostri ospiti dall’estate fino al cuore dell’autunno all’insegna della tradizione più scary con uno spaventoso labirinto dove, nel silenzio assoluto, si dovrà sfuggire dalla caccia di creature aliene”, ha spiegato.

Oktoberfest, tra birre e specialità bavaresi

Dal 12 al 27 settembre torna anche l’appuntamento dedicato all’Oktoberfest, con una proposta food & beverage ispirata alla tradizione bavarese. L’evento si inserirà quest’anno nelle prime settimane della nuova stagione autunnale, creando una sovrapposizione tra le atmosfere dell’Oktoberfest e quelle iniziali di Halloween. Il cuore dei festeggiamenti sarà Piazza Jumanji, dove saranno presenti due Food Truck e un chiosco dedicato ai dolci. A fare da colonna sonora ci sarà la Kapuziner Bier Band, presenza ormai tradizionale dell’Oktoberfest di Gardaland. Tra le proposte ci sarà il “Tris di Birre” bavaresi alla spina, con Löwenbräu, Spaten e Franziskaner, accompagnate da panini con salsiccia e Bretzel. Il menu comprenderà anche specialità come Spätzle, stinco di maiale, pancake di patate e dolci alla cannella, oltre a un’offerta dedicata disponibile anche al Ristorante Self-Service Aladino.

La Beer Masterclass

Ogni weekend l’Oktoberfest sarà inaugurato dalla tradizionale cerimonia di apertura, con la spillatura manuale e l’apertura del primo fusto a caduta, che darà ufficialmente il via ai festeggiamenti. Nei weekend sarà inoltre possibile partecipare a una Beer Masterclass, durante la quale un Mastro Birraio guiderà gli ospiti alla scoperta delle diverse tradizioni brassicole. Il percorso comprenderà degustazioni, curiosità sul mondo della birra e la possibilità di cimentarsi direttamente nella spillatura.

Il gran finale con l’Halloween Party

L’appuntamento con Gardaland Magic Halloween 2026 proseguirà tra atmosfere spettrali, suggestioni inquietanti, spettacoli, intrattenimento ed esperienze dedicate fino alla serata clou del 31 ottobre, quando andrà in scena l’Halloween Party. Mistero, brividi e divertimento accompagneranno poi gli ospiti fino al 1° novembre, quando si concluderanno i 51 giorni consecutivi della stagione Halloween 2026.