Kit e accessori da viaggio, gli indispensabili per le vacanze

Kit e accessori da viaggio sono una risposta necessaria per alleggerire la fase organizzativa delle partenze di fine anno. Se volete semplificare la disposizione degli articoli che più vi servono, oppure trasportare il tutto in modo comodo, non fatevi sfuggire tutte le proposte di Amazon. Il sito di e-commerce più seguito di sempre è pronto a fornirvi soluzioni, risposte e articoli perfetti per ogni esigenza da partenza. Scopriamo insieme le più ghiotte e imperdibili del momento.

Set per manicure

Non solo un'idea perfetta per un regalo di Natale last minute, ma anche un kit comodo da portare in viaggio. È il set per la cura di mani e piedi di CestMall con struttura ad astruccio in pelle, facilmente richiudibile grazie alla comoda cerniera. I 21 articoli presenti sono tutti realizzati in acciaio inossidabile, per un box comprensivo di tagliaunghie normale e diagonale, forbice multiuso, articolo per cuticole, pinzetta per sopracciglia, lima per unghie, articoli specifici per acne e molto altro. Perfetto per la cura delle mani, dei piedi ma anche del viso, con la presenza di un comodo e utilissimo specchio. Scopri il prodotto su Amazon.

Set per organizzare la valigia

Otto elementi imperdibili compongono il comodo set di borse e buste organizer di Meowoo, realizzate in poliestere di alta qualità, molto leggere, impermeabili e resistenti. Una soluzione rapida e veloce per organizzare la valigia disponendo tutto ciò che serve, dividendo gli elementi e proteggendoli al contempo. Il set è costituito da tre box di formato variabile (S/M/L) adatti per gli abiti, uno per la bianchieria intima, una bustina, due sacchetti e un pack per le scarpe. Scopri il prodotto su Amazon.

Power bank

Per una carica al massimo ecco il comodo power bank Charmast 10400mAh, comprensivo di batteria esterna con porta USB bidirezionale, perfetto per caricare il proprio dispositivo grazie alla porta Type C. Lo stesso power bank si ricarica in sole 3,5 ore con il supporto dell'adattatore PD. Display LED, ultra slim e multiporte. Scopri il prodotto su Amazon.

Borsa portabagagli da tetto

In tessuto impermeabile, resistente all'usura e cerniera ad alta resistenza è la borsa portabagagli per il tetto dell'auto di SNDMOR, perfetto nelle condizioni di forte vento, pioggia o neve. Dotata di 4 robuste cinture a sgancio rapido e 6 ganci per porte, che rendono il trasporto dei bagagli perfetto, anche in assenza di portapacchi superiore. Stabilità assicurata grazie al comodo tappetino antiscivolo. Scopri il prodotto su Amazon.

Portascarpe

Comoda e facile da organizzare è la borsa da viaggio per le scarpe, con scomparti interni trasparenti, pratica cerniera e maniglie per il trasporto. Utilissima per separare le scarpe dagli indumenti, organizzando gli spazi interni della valigia. È un prodotto Domo Pak Living, per la sezione home storage di Cuki. Scopri il prodotto su Amazon.

Custodia per elementi di elettronica

Indispensabile per un trasporto comodo e sicuro di cavi ed elementi di elettronica, ecco il box custodia di FYY. Realizzato in tessuto oxford impermeabile e resistente di alta qualità, con imbottitura in spugna morbida. Dal design pulito e moderno, il box organizer contempla la presenza di due aree dove disporre e proteggere cavi di alimentazione, unità USB, caricabatterie, unità flash e molto altro. Scopri il prodotto su Amazon.

Presa universale da viaggio

Imperdibile la presa universale per viaggiare all'estero in sicurezza e totale comodità, un vero e proprio adattatore utilizzabile in UK / EU / AU / US e in oltre 224 paesi. Il prodotto a marchio Evershop presenta un design geometrico con soluzione all-in-one, con 4 porte USB, 1 USB tipo C e 1 presa AC per caricare contemporaneamente 6 dispositivi ad alta velocità. Utilizzabile leggendo prima il manuale in dotazione. Scopri il prodotto su Amazon.

Specchio pieghevole

Comodo e facilmente trasportabile è lo specchio pieghevole da viaggio di Wobsion, dal design compatto e dalla forma elegante. Compensivo di 8 punti luce a LED per una visione più chiara e precisa, con tanto di ingraditore per un make-up ben definito. Con un pratico interrutore che permette di spegnere le luci se non necessarie. Scopri il prodotto su Amazon.

Asciugamano in microfibra

Asciugamano in microfibra Fit-Flip, leggero e facile da trasportare grazie alla borsa con retina e chiusura automatica, e dotato di un comodo passante per appenderlo dopo l'utilizzo. Si ripone facilmente in qualsiasi zaino, borsa sportiva o da viaggio, ed è ultra pratico come asciugamano per la palestra, per il campeggio o anche per il mare. Tessuto morbido vellutato, resistente e di lunga durata, l'asciugamano consente un'asciugatura rapida e molto assorbente. Scopri il prodotto su Amazon.

