Le migliori smart tv da tenere d'occhio per il Black Friday 2022

La smart tv non è più oggi semplicemente un vezzo, ma un oggetto di utilità in casa, se non di necessità. Certo, forse agli albori delle piattaforme streaming, pochi utenti lo avrebbero immaginato, ma esse hanno rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento, dando la possibilità di vedere o rivedere trasmissioni, film o partite non solo in tempo reale, ma anche in differita.

Per questa ragione le smart tv hanno assunto un ruolo sempre più presente nelle case. Ce ne sono di tutti i tipi, con ogni genere di prestazione, di schermo, di dimensioni e di servizi. Il Black Friday 2022 di Amazon è il momento giusto per scegliere la propria. Qui di seguito una selezione interessante che può incontrare il gusto di tutti.

Samsung TV UE43AU7190UXZT

Questo modello di smart tv Samsung va bene per lo streaming ma è ottimale soprattutto per coloro che sono appassionati di videogiochi. Non solo per la presenza del Motion Xcelerator Turbo, che consente di agevolare la performance di gioco, ma anche per via della tecnologia Dynamic Crystal Color che attribuisce all’immagine un’altissima qualità 4K, che tra l’altro ottimizza colore, illuminazione e contrasto. In più il suono si adatta automaticamente in base all’attività svolta grazie all’Adaptive Sound. Stanchi di saltare sulla poltrona ogni volta che la musica si inserisce dopo il dialogo silenzioso di un film che non è neppure horror? Con questa tv si può fare.

Scopri l'offerta su Amazon.

Lg OLED65C24LA

Il punto di forza di questa smart tv Lg sono i pixel auto-illuminanti, che forniscono immagini a una migliore risoluzione e più dettagliate, oltre che molto più luminose grazie alla tecnologia Brightness Booster. L’audio si avvale del sistema Dolby e il device possiede un processore molto potente per fornire immagini decisamente molto realistiche. Sul fronte del design, questa tv è minimale, pensata per adattarsi a tutti i tipi di arredamento.

Scopri l'offerta su Amazon.

Tcl 32S5209

Si tratta di una smart tv Tcl con sistema operativo Android. Possiede Bluetooth e Chromecast incorporati, e quindi si possono “inviare” i contenuti desiderati da computer, smartphone o tablet direttamente alla tv. Il video è ad alta definizione, mentre l’audio si avvale del Dolby. Lo schermo è “incorniciato” da una struttura leggera, per cui sarà facile inserirlo all’interno di un salotto o un’altra stanza arredata in maniera moderna.

Scopri l'offerta su Amazon.

CHiQ L32G7L

Le caratteristiche di questa smart tv CHiQ sono il sistema operativo Android con oltre 5.000 app già disponibili all’uso, lo schermo a led che offre una visione realistica, un suono ottimale, una tecnologia che consente una forte stabilità della rete. Si può connettere a qualsiasi accessorio Bluetooth, in modo da fungere in maniera ottimale anche per l’ascolto della musica o di gioco con i videogame.

Scopri l'offerta su Amazon.

Panasonic TX-65LZ800E

Questa smart tv Panasonic offre alta qualità video grazie a una migliore accuratezza del colore, nitidezza, neri più profondi e grande contrasto. È dedicato in particolare a chi guarda i film in streaming, anche in forza della presenza del Dolby Atmos, che consente una riproduzione audio coinvolgente e avvolgente. Tra i servizi ci sono il Netflix Adaptive Calbrated Mode: significa che si possono vedere film e serie tv su Netflix esattamente nel modo in cui il regista li ha pensati e non con quell’antipatico “effetto soap opera” che hanno alcuni televisori.

Scopri l'offerta su Amazon.

Philips 43PUS7506/12

Questa carrellata si conclude con una smart tv Philips che offre immagini ad alta risoluzione nitide e un’esperienza immersiva grazie a Dolby Vision e Dolby Atmos. È perfetta per chi vuole guardare un film o una serie tv, ma lo è altrettanto per chi si cimenta con i videogiochi, per via della tecnologia che assicura un gameplay fluido e un’ottima visibilità. Dal punto di vista del design, la tv è pensata per poter adattarsi (e quasi mimetizzarsi) in ogni stile di arredamento.

Scopri l'offerta su Amazon.

Leggi anche - Settimana Black Friday: i migliori sconti selezionati per voi