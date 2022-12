Amazon Natale 2022, tutte le offerte su sport e accessori hi-tech

Per gli appassionati di sport, fitness e accessori hi-tech ecco tutte le proposte imperdibili di Amazon, un'occasione ghiotta per fare acquisti in previsione del Natale. L'opportunità perfetta per sfruttare sconti e ribassi mirati, con il vantaggio di ricevere velocemente prodotti di qualità che stupiranno amici e parenti. Ma anche la possibilità per rinnovare l'attrezzatura personale dedicata alle attività sportive all'aria aperta o anche in palestra. Come sempre Amazon è prodigo di soluzioni e offerte a prezzi convenienti, la risposta ideale per chi è in ritardo con i regali del 25 dicembre e non ha tempo di girare per negozi e store. Ecco una lista di idee regalo da acquistare senza indugio.

Cuffie auricolari per sportivi

Gli auricolari Wireless Bluetooth 5.0 modello Q30HD di SoundPEATS sono progettati per chi fa sport, assicurano una vestibilità perfetta e confortevole anche durante il movimento. Resistono all'acqua e al sudore grazie alla protezione antisudore IPX6, offrono un suono coinvolgente fino a 13 ore di ascolto continuo. Dotati di pulsanti di controllo del volume e del microfono, sono perfetti per rispondere al telefono o ascoltare la musica. Grazie al design magnetico. se non in unso, i due auricolari possono essere collegati tra loro e indossati come una collana. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Cappello Bluetooth

Il cappello della HANPURE con sistema integrato Bluetooth 5.0, aggiornato e multifunzione, è perfetto per chi ama correre ascoltando musica, senza la necessità di indossare le classiche cuffie. Leggero ed ergonomico si adatta perfettamente a ogni situazione, per un movimento confortevole, dinamico e anche elegante. Caldo e morbido, il cappello realizzato a mano, consente sessioni musicali di lunga durata e conversazioni agili grazie al set di auricolari completamente wireless integrati. Ma che si possono rimuovere per lavare l'articolo come di consueto. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Fitbit Charge 5

Sette giorni di autonomia, resistenza all'acqua fino a 50 metri, compatibilità con iOS 13 e Android 8.0. Ecco Fitbit Charge 5 con 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, in grado di ottimizzare la routine legata all'allenamento e alla salute. Comprensivo di funzioni benessere integrate come l'App Fitbit ECG per monitorare il battito cardiaco, strumenti di gestione dei livelli dello stress, App scansione EDA per valutare il benessere emotivo, SpO2, sensore di temperatura cutanea al polso fino al monitoraggio della salute femminile. Resistente all'acqua, registra le attività della giornata dallo stato d'animo ai passi, al percorso, al fitness fino alla qualità del sonno. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Orologio Smart GPS Multisport

Garmin Forerunner 245 è l'orologio perfetto da regalare a chi ama lo sport, perché è in grado di pianificare tutte le varie tipologie di allenamento. Rilevando le dinamiche legate all'attività, ad esempio il tempo di contatto col suolo, il bilanciamento piede dx/sx e la lunghezza del passo (collegato ad un Dynamic Pod o una fascia cardio opzionale come HRM-RUN). Così da monitorare la forma fisica in funzione degli obiettivi da raggiungere. E se connesso con uno smartphone compatibile, invia la posizione in tempo reale ai contatti di emergenza in particolare se si ha bisogno di soccorso. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Radar di visione per biciclette

Il radar retromarcia Varia RTL515 della Garmin consente di attivare avvisi visivi e sonori fino a 140 metri, per allertare i veicoli che si avvicinano alla bicicletta. Compatibile con l'app Varia per smartphone, aiuta a conoscere il percorso tramite grafica, oltre a lanciare avvisi con tono e vibrazione così da determinare la posizione e la velocità dei veicoli che si avvicinano. Risultando visibile anche a una distanza di 1,5 km di distanza, grazie a oltre 65 lumen di potenza in modalità lampeggiante. Compatto, leggero, dal design moderno, si monta facilmente e garantisce una durata della batteria fino a 16 ore, in modalità flash diurna e fino a 6 ore in modalità fissa. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Borraccia in acciaio

Perfetta per idratarsi dopo una sessione di fitness o per le escursioni all'aperto, è la borraccia in acciaio inox marca Ion8, con cappuccio e apertura igienica Touch Flip che non consente perdite di liquido. Dal design moderno ed elegante si adatta a ogni borsa o zaino, ed è facilmente trasportabile grazie alla maniglia in dotazione con blocco di sicurezza. Un articolo sicuro, resistente agli odori, che mantiene le bevande fresche ed è facile da pulire. Si può lavare in lavastoviglie ed è a carbon neutro e privo di BPA. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Supporto telefono per bicicletta

Un articolo ideale sia per la bicicletta che per la motocicletta, ecco il supporto per telefono di Lamicall universale per ogni manubrio. Si installa velocemente grazie al morsetto fisso integrato, con struttura di blocco facilmente regolabile. Dal design immediato, distacco facile e angolo di visione regolabile, offre stabilità e sicurezza al dispositivo mentre di viaggia. Ma è perfetto anche per passeggini, tapis roulant, scooter, sedie a rotelle e compatibile con varie tipologie di smartphone da 4,7-6,8 pollici. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Borsone sportivo

Stile moderno, di tendenza e sportivo per il borsone Team Duffle 25 di Arena, capiente e versatile, comodo da trasportare grazie alla tracolla in dotazione e facile da rimuovere. Le numerose tasche e scomparti consentono di organizzare al meglio l'attrezzatura, conservando gli oggetti più piccoli all'interno della tasca anteriore. Realizzato in fibra sintetica è un regalo utile per chi pratica sport, ma anche per il tempo libero e i viaggi. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

Guanti da corsa touchscreen

Ideali per la corsa all'aperto, ecco i guanti touchscreen BLUEVER perfetti per utilizzare lo smartphone o un altro dispositivo elettronico durante il fitness. Il tessuto che riveste il pollice, l'indice e la punta delle dita consente di scorrere agilmente sullo schermo, proteggendo al contempo le mani dal freddo. La presa è assicurata anche grazie al rivestimento in silicone antiscivolo che copre il palmo e le dita dei guanti, mentre il morbido rivestimento interno offre un comfort e una protezione totali. Leggeri, sottili ma funzionali i guanti touchscreen sono resistenti, grazie alle cuciture rinforzate, e pratici da trasportare grazie alla presenza della fibbia anti-smarrimento. Scopri il prodotto a un prezzo imperdibile su Amazon.

