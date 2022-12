5 migliori smartwatch in offerta (sotto i 50 euro) da regalare a Natale

Regale un smartwatch a Natale è sempre un'ottima idea. Si possono indossare per monitorare l'attività sportiva, oppure, come contapassi e per il rilevamento della frequenza cardiaca. Un accessorio indispensabile, ideale sia per uomo che per donna di tutte le età. Abbiamo selezionato cinque modelli che, oltre ad essere full-digital e multifunzionali, sono in offerta speciale (a meno di 50 euro) su Amazon. Insomma, un'occasione davvaero imperdibile.

FeipuQu Smartwatch

Un orologio da fitness personalizzabile sia per la scelta del quadrante che per il cinturino. Lo Smartwatch FeipuQu è dotato di uno schermo a colori, ad alta definizione full-touch da 1,69 pollici, 3 livelli di luminosità regolabile e chiaramente visibile al sole. Consente di monitorare in tempo reale, 24 ore su 24, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e temperatura corporea. Prevede 25 impostazioni per le attività sportive e consente di registrare tutti dati durante l'allenamento, inclusi frequenza cardiaca, passi, durata dell'esercizio e calorie bruciate. Questo smartwatch è compatibile con iOS 9.0 o successivo/Android OS 5.0 o successivo. Dotato di una batteria da 230 mAh, può essere utilizzato per circa 14 giorni o in stand by per circa 45 giorni con una singola carica.

Smartwatch da donna Q23F

Il regalo di Natale perfetto per lei. Lo Smartwatch da donna Q23F è dotato di schermo da 1,69 pollici e il quadrante è modificabile. Grazie al sensore di bio-tracciamento ottico, recentemente aggiornato, combinato con l'algoritmo intelligente della frequenza cardiaca AI, si può monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24. Prevede 25 modalità sportive oltre a molteplici, altre funzioni: dal rilevamento della qualità del sonno al promemoria per le attività quotidiane. L'orologio Q23F è compatibile con smartphone che utilizzano iOS 9.0/Android 5.0 o superiore. Dotato di una batteria da 300 mAh, può funzionare per 7 giorni o rimanere in stand by per 60 giorni dopo una ricarica di due ore.

Smartwatch Blackview R3 da uomo

Lo Smartwatch Blackview R3 è l'orologio da fitness ideale per l'uomo. Semplice da utilizzare, è dotato di uno schermo da 1,3 pollici full-touch. Prevede 12 modalità di esercizio ed è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue 24 ore su 24. Inoltre, è dotato di una batteria da 220 mAh con ricarica rapida: con 2 ore di ricarica è possibile utilizzarlo per 7/10 giorni e in stand by per 25/30. E' compatibile con Android 5.0/iOS 9.0 o superiore.

Smartwatch Q23 black

L'orologio ideale sia per uomo che per donna. Lo Smartwatch Q23, di colore nero, è dotato di uno schermo da 1,6 pollici full touch. Il sensore ottico integrato ad alta precisione monitora e rileva automaticamente la frequenza cardiaca in tempo reale. Inoltre, registra in dettaglio le attività quotidiane, tra cui: numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate, durata dell'allenamento e saturazione dell'ossigeno nel sangue. Questo orologio è compatibile con iOS 9.0 o versioni successive e Android 4.0 o versioni successive.

KALINCO Smartwatch

Lo Smartwatch Kalinco prevede molteplici modalità sportive: camminata, corsa, ciclismo, salto, badminton, basket, calcio e molto altro. Il sensore di movimento integrato, con monitor ad alte prestazioni, è in grado di rilevare la pressione sanguigna, l'ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e la frequenza cardiaca. Si accende automaticamente appena lo si indossa e supporta sfondi personalizzati. L'app di monitoraggio delle attività quotidiane è compatibile con Android 4.4 o iOS 9.0 o versioni successive, Bluetooth 4.0 o versioni successive.

