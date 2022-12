Regali di Natale per gli amici a 4 zampe: tutte le offerte

Regali e soprese anche per i quattro zampe più amati, parte integrante di molti nuclei familiari e compagnia impagabile di grandi e piccini. Ne sanno qualcosa gli over, da sempre appassionati di cani e gatti e per questo desiderosi di compiacerli e riempirli di accessori e doni fatti su misura.

Quale occasione migliore se non il Natale per acquistare articoli e giochi personalizzabili, da impacchettare con cura e riporre sotto l'albero per i quadrupedi del cuore. Come sempre Amazon è la risposta più rapida per effettuare compere con consegna veloce, e a costi contenuti grazie alle tante offerte presenti sul sito di e-commerce. Scoprimo insieme quelle più ghiotte del momento e del tutto imperdibili.

Localizzatore GPS

Un comodo localizzatore da applicare al collare più classico, adatto sia per cani che per gatti, perfetto per controllare ogni passo dell'animale di casa e con un raggio illimitato. In colore blu notte, prodotto da‎ Tractive, crea un recinto virtuale anti-fuga, monitora anche la qualità del sonno e del benessere del proprio quattro zampe. Una soluzione perfetta per tenere d'occhio tutti i suoi spostamenti, con un'autonomia fra i 2 e i 7 giorni, a seconda dell'uso, della qualità della rete e del livello di attività del cane. Funziona con abbonamento. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Cuccia in tessuto

In comodo tessuto dal colore rosso ecco la cuccia con cuscino di Baroni, utile sia per accogliere il gatto che il cane di affezione. Totalmente Made in Italy è realizzata con materiale di qualità, 60% cotone e 40% poliestere, lavabile a 30°, traspirante con imbottitura, e comoda grazie ai braccioli laterali per l'appoggio della testa del quadrupede. Adatta per accogliere animali di piccola e media taglia, è molto resistente e confortevole. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Palo tiragraffi per gatti

Una soluzione perfetta per mettere in salvo tende, mobili e supporti, ecco il comodo palo tiragraffi per gatti a marchio Amazon Basics. Una proposta ludica senza pari grazie al tiragraffi a palo singolo, con la possibilità di agganciare giochi sospesi e facilmente sostituibili. La base solida garantisce equilibrio e stabilità, per un oggetto durevole, a lunga tenuta e naturale perché realizzato in fibre di juta. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Cappotto impermeabile per cane

Classe, eleganza e protezione, le qualità di questo comodo cappotto impermeabile per cani di taglia medio grande, prodotto da Buddypuppy. L'ideale per affrontare il freddo invernale grazie alla presenza dello strato interno, morbido e caldo, permette al cane di rimanere asciutto anche in caso di pioggia e neve. Tutto merito dello strato esterno, antivento e impermeabile; oltre che sicuro grazie all'imbragatura incorporata dove agganciare il guinzaglio. Adattabile e regolabile con l'aiuto delle cerniere e del velcro in dotazione. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Tappetino riscaldante per animali

Comodo ed efficace, è il tappetino riscaldante per animali utile sia dentro casa che in esterno, con una struttura accogliente e resistente in ABS. Idrorepellente, si pulisce facilmente e risulta ancora più comodo grazie alla cover in calda flanella facilmente removibile. Temperatura regolabile, confortevole e assicurata per questo articolo prodotto da Pecute, adatto per taglia medio grande. Non solo cani e gatti, ma anche animali di piccoli allevamenti e fattorie. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Borsa da viaggio trasportino per animali

È di FurDreams il comodo trasportino con funzioni borsa, utilissimo per cani e gatti. Realizzato in poliestere resistente, presenta dei pannelli di supporto per mantenere la forma della struttura. È comprensivo di rete traspirante sulla parte superiore e sui lati per agevolare la circolazione dell'aria. Adatto per animali di 7 chilogrammi di peso risulta confortevole, ma anche facile da trasportare grazie alla presenza di un manico in pelle, di solidi ganci metallici e di una resistente tracolla, utile per i viaggi sui mezzi pubblici. Lavabile e facile da pulire, si completa di una tasca anteriore e un guinzaglio interno. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Mousse con verdure per gatti

Una vera golosità la mousse con verdure, anatra, agnello, trota e merluzzo di Purina Gourmet Gold, perfetta per i gatti di casa, senza aromi, conservanti e coloranti artificiali aggiunti. Il comodo box risparmio comprende 12 confezioni con 8 lattine da 85g ciascuna, con tante ricette saporite, morbide, delicate per deliziare il palato raffinato del proprio felino e offrendo tante esperienze di gusto, sempre diverse. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Cibo umido per cani

Sano e saporito, indicato per cani adulti è il box comprensivo di pasti singoli di cibo umido di Cesar Selezioni dell'orto, con un cuore di verdure delizioso. Tante ricette a base di carne tenera, con ingredienti sani, selezionati come pollo, tacchino, manzo e senza zuccheri aggiunti, coloranti o aromi artificiali. Un'esperienza di gusto e morbidezza senza pari. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

