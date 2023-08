L’alba in Lombardia, 5 posti da dove vederla

Ascolta ora: "L’alba in Lombardia, 5 posti da dove vederla"

"L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero", scriveva Victor Hugo.

Vedere sorgere il sole è un’emozione ma non da qualunque posto si può scorgere un tale spettacolo. Ecco i nostri consigli su dove assistere all’aurora in Lombardia.

L’alba sul lago di Pusiano

In mezzo ai due rami del Lario, quello di Como e quello di Lecco, ad una ventina di km da Milano, c’è uno specchio d’acqua di origine glaciale le cui sponde toccano diversi Comuni, tra cui appunto Pusiano. Qui si può fare il bagno, passeggiare o rilassarsi. Il paesaggio è splendido, tanto che numerosi pittori, tra i quali Giovanni Segantini, si sono lasciati ispirare da esso. Il lago, puntellato di canneti, si trova ai piedi del Monte Cornizzolo ed è circondato dalle Prealpi. Come una perla in un’ostrica, all’interno del bacino si trova l’isola dei cipressi.

Con il sorgere del sole, il cielo e le acque che lo riflettono si tingono dei colori dell’aurora.

L'alba dal Sacro Monte di Varese

Il complesso devozionale che si snoda per 14 cappelle circondate da boschi di faggi, castagni e noccioli fino al Santuario di Santa Maria del Monte e al borgo medievale, è un posto bellissimo per vedere sorgere il sole. Nel 2003, l’Unesco ha riconosciuto il valore di nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale (Varallo, Crea, Orta, Varese, Oropa, Ossuccio, Ghiffa, Domodossola e Valperga), iscrivendoli nella lista dei patrimoni dell’Umanità.

Dalla cima di quello di Varese nelle belle giornate si ha una vista spettacolare sulla Pianura Padana e le montagne fino ad abbracciare quelle della bergamasca e della Valtellina.

L’alba dal "balcone d’Italia"

C’è un luogo in provincia di Como dal quale si gode una vista mozzafiato su due Stati, Italia e Svizzera. È il belvedere di Sighignola, montagna di 1320 metri dalla cui sommità, vertice della Valle d’Intelvi, si possono vedere il Lago di Lugano e le montagne.

Il luogo, soprannominato “il balcone d’Italia”, è raggiungibile anche in automobile da Argegno.

L’alba dallo Stelvio

Il più grande parco storico italiano, il Parco nazionale dello Stelvio, prende il nome dal noto ghiacciaio. Per arrivare al passo partendo da Bormio si devono percorrere 48 tornanti di una strada scenografica. Il momento dell’alba non solo permette di vedere i mille colori mattutini, ma anche di avvistare animali come aquile, marmotte e stambecchi.

L’alba sulle acque di Mantova

La città lombarda, patria dei Gonzaga, è uno scrigno di tesori sia storico- artistici sia naturalistici. Mantova sorge sul fiume Mincio ed è detta anche la “città dei tre laghi”. Qui infatti la vegetazione palustre della valle del Mincio lascia il posto a tre grandi specchi d'acqua, il Lago Superiore, ricco di ninfee e fiori di loto, il Lago di Mezzo e il Lago Inferiore.

L'Aurora dalla rosee dita, come la chiamava Omero, rende l'atmosfera ancora più suggestiva.