Le piccole merci viaggiano in treno da Malpensa a Milano

Dopo i risultati positivi del primo test di fine luglio e di quello odierno, prosegue la sperimentazione di un nuovo modello di logistica intermodale che combina ferrovia e mobilità elettrica per il trasporto di piccole merci tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il centro di Milano avviata nell’ambito del progetto europeo OLGA (hOListic & Green Airports), iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea che sostiene lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per la decarbonizzazione del sistema aeroportuale e dei trasporti.

La sperimentazione, denominata SPOT (Smart Parcels On Train - Trasporto di Piccole Merci in treno) è promossa e coordinata da SEA, partner di Olga, ha coinvolto DHL Express Italy e diverse società controllate e partecipate dal Gruppo FNM: Malpensa Intermodale per lo svolgimento operativo del servizio, Malpensa Distripark per la gestione e tracciabilità delle operazioni, FerrovieNord, E-Vai e Trenord. L’obiettivo è di verificare la fattibilità operativa di una nuova soluzione per la distribuzione di piccole merci dall’aeroporto di Milano Malpensa al centro di Milano, combinando trasporto ferroviario e mobilità elettrica.

I test hanno simulato il percorso di una spedizione destinata alla distribuzione urbana. Il piccolo carico è stato prelevato dall’hub DHL Express Italy di Malpensa e trasportato con un veicolo elettrico alla stazione ferroviaria del Terminal 1, dove è stato imbarcato su un treno Malpensa Express di Trenord diretto a Milano Cadorna. Il carico trasportato in treno è adeguato a rispettare le Condizioni Generali di Trasporto in vigore sul servizio aeroportuale. Durante entrambi i test, è stata selezionata una corsa in partenza prima delle 6 del mattino, a bassa frequentazione di passeggeri e verificandone la disponibilità di spazio per i bagagli a bordo, così da non impattare in alcun modo con il servizio dedicato ai viaggiatori. Giunto nel capoluogo lombardo, il carico è stato trasferito su un secondo mezzo elettrico per la consegna finale presso il punto DHL Express Italy di via Mosè Bianchi 99.

L’iniziativa punta a valutare la possibilità di utilizzare il collegamento ferroviario già esistente tra Malpensa e Milano anche per il trasporto di piccole merci, servendosi dei treni che circolano a minor carico di passeggeri. Il progetto ha anche l’obiettivo di testare la possibilità di ampliare le funzioni dell’infrastruttura aeroportuale e rafforzare il ruolo dello scalo come piattaforma logistica intermodale integrata con il territorio.

La sperimentazione consentirà di approfondire la fattibilità operativa del modello valutando i potenziali benefici, tra cui la riduzione dei trasporti su gomma, delle emissioni di CO₂ e della congestione stradale tra aeroporto e città.

I risultati del test saranno analizzati per individuare le condizioni necessarie a un possibile sviluppo del progetto e la sua replicabilità, sia presso Malpensa sia in altri contesti aeroportuali e urbani. L’attività è una delle sperimentazioni previste dal progetto europeo Olga e conferma l’impegno di Sea nello sviluppo e nella sperimentazione di soluzioni innovative a supporto della transizione del sistema aeroportuale verso modelli sempre più efficienti e a basse emissioni, attraverso la collaborazione tra gestore aeroportuale, operatori logistici, infrastrutture ferroviarie e aziende di trasporto.