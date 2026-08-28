Malpensa, nuovo volo diretto di United Airlines tra Milano e Washington

United Airlines lancia un nuovo collegamento stagionale operativo tre volte alla settimana tra Milano Malpensa e Washington Dulles a partire dal 29 maggio 2027, operazione annunciata previa approvazione delle autorità competenti. United sarà così l’unica compagnia aerea a offrire un collegamento diretto tra Milano e l’area di Washington D.C. rafforzando i collegamenti transatlantici.

Il nuovo servizio da Milano Malpensa a Washington Dulles si aggiungerà all’offerta di United dall’Italia verso gli Stati Uniti che comprende il collegamento giornaliero operativo tutto l’anno da Milano Malpensa a Newark/New York, i voli da Milano a Chicago O’Hare operativi per quasi tutto l’anno, i collegamenti stagionali da Roma a Denver e San Francisco e da Napoli, Venezia, Palermo e Bari a Newark/New York. A partire da maggio 2027, si aggiungeranno inoltre i nuovi servizi da Olbia e Catania a Newark/New York. United opererà fino a 16 voli diretti giornalieri dall’Italia verso gli Stati Uniti, collegando direttamente otto destinazioni italiane, più di qualsiasi altra compagnia aerea.

“Siamo entusiasti di annunciare questo importante ampliamento della nostra rete di

collegamenti dall’Italia per il 2027 e di introdurre l’unico servizio diretto tra Milano e l’area di Washington D.C. - ha detto Walter Cianciusi, Country sales manager Italy della compagnia aerea -. Con il nuovo servizio da Milano, United opererà 24 requenze settimanali tra l’Italia e Washington Dulles, più di qualsiasi altro vettore”.

“L’annuncio è un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività intercontinentale di Malpensa, con l’aggiunta della settima destinazione servita direttamente negli Stati Uniti - ha sottolineato dichiarato Aldo Schmid, Head of Aviation business development di Sea Milan Airports -. United torna a operare su questa rotta dopo oltre 24 anni, ripristinando il collegamento con la capitale federale degli Stati Uniti e con uno dei principali hub della compagnia: da Dulles, i passeggeri possono raggiungere oltre 110 destinazioni nelle Americhe, di cui quasi 90 negli Stati Uniti. Per questo siamo particolarmente lieti di proseguire la collaborazione con United Airlines, partner storico che negli anni ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dei collegamenti tra Milano e gli Stati Uniti, attraverso il consolidato servizio su New York/Newark e il più recente collegamento con Chicago”.

Tutti i nuovi voli sono soggetti all’approvazione delle autorità competenti e sono disponibili per la vendita da oggi sul sito United.com e sull’app United.