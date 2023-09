Quando Montevarchi inventò il basket

L'inizio di Settembre è un periodo dell'anno un po' strano: l'estate non è ancora finita ma il tempo solitamente non è il massimo. La sensazione che si sta scivolando verso l'inverno è ben reale. Per fortuna c'è un modo per uscire fuori dalla depressione post-vacanze: usate al meglio i vostri fine settimana per esplorare la nostra bella Toscana, specialmente le parti meno conosciute.

Prendete, per esempio, il Valdarno Superiore: nonostante non sia altrettanto popolare delle città d'arte o di altre zone più pubblicizzate, ci sono tanti posti che hanno alle spalle una storia affascinante e curiose feste locali. Poche sono così curiose come la festa che si tiene il primo fine settimana di Settembre in una città tra Arezzo e Firenze. Non manca niente, costumi medievali, musica antica, cibo particolare e antiche cerimonie. La gente, però, è appassionata ad uno strano gioco che, almeno a sentire loro, si gioca dalla notte dei tempi. Cosa lo rende strano è che sembra un incrocio tra la lotta libera ed uno sport molto popolare. Ecco perché questa settimana What's Up Tuscany vi porterà a Montevarchi per raccontarvi tutto quel che c'è da sapere sul Gioco del Pozzo, quello che potrebbe essere il padre putativo del basket. Ascolta la storia







Se ascolterete la puntata intera vi racconterò tutto della Festa del Perdono, come sia nata quasi otto secoli fa dalla generosità interessata di un conte amante della guerra e di come questo strano gioco sia stato riportato in auge negli anni '80 per rendere la festa più popolare coi giovani. Poi parleremo delle tante stranezze di questa festa popolare, come sia allo stesso tempo molto genuina e completamente artefatta e molto altro.

Nella terza parte vi dirò di come questa cittadina poco conosciuta abbia parecchie cose da vedere, da un paio di musei molto intriganti ad una villa degli anni '20 in stile liberty dove si è girato un famosissimo film. Nelle ultime parti, parleremo poi di alcune delizie locali che non potete assolutamente perdervi e di un paio di ristoranti dove potrete mangiare alla grande senza spendere un patrimonio.

Se siete in Toscana questo fine settimana perché non fate un salto a Montevarchi? Il Gioco del Pozzo è allo stesso tempo molto violento e stranamente affascinante. Poi non dite che non vi avevo avvertito.

Ascolta la storia sulla tua piattaforma preferita



Clicca qui per seguirci su Apple Podcasts

Clicca qui per seguirci su Spotify

Clicca qui per seguirci su Google Podcasts

Clicca qui per seguirci su Spreaker

Email: podcast@larno.it

Facebook: https://www.facebook.com/larno.it

Twitter: @arno_it / @WhatsupTuscany